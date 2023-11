Día del agua en Mendoza: ¿por qué debemos cuidarla?

Sin lugar a dudas, el agua es uno de los recursos naturales más importantes del planeta. No solo porque sin ella no podríamos sobrevivir, si no también por lo trascendental que es para la preservación del medio ambiente y la supervivencia de flora y fauna.

Debido al agua producto de deshielo y a los 7 ríos pertenecientes a la red hidrográfica provincial (Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe, Grande y Colorado), Mendoza es una provincia en donde la disponibilidad de recursos hídricos ocupa un rol preponderante.

Por ese motivo, hoy 20 de noviembre se celebra en la provincia el Día Provincial del Agua. La efeméride surge en 1.958, mediante la resolución 897.

Por otro lado, vale destacar que la importancia del agua es tal, que se estableció la Ley provincial 8.629, promulgada el 11 de diciembre de 2.013, que tiene como principales objetivos concientizar y educar a la población sobre el consumo responsable del agua, que cada vez es más escasa.

Si bien el pronóstico de derrames realizado por el Departamento General de Irrigación augura un año "normal" en cuanto a recursos hídricos, el organismo avisa que el avance del cambio climático provocará que Mendoza tenga cada vez menos agua a futuro.

Este es el pronóstico para la temporada 2.023/2.024 presentado por el Departamento General de Irrigación. Foto: Gentileza DGI.

En un contexto de desertificación producto de dicho fenómeno, los expertos aseguran que es fundamental tomar cartas en el asunto y tomar a la Gestión del Riesgo como una política estatal que perdure en el tiempo.

Dentro del Plan Ambiental Provincial está situado este objetivo, que prioriza la sostenibilidad del ambiente ya sea para el consumo humano o para las actividades de producción.

Además, desde irrigación advierten que la eficiencia en la actualidad es del 50% en cuanto a distribución del agua, y por lo tanto, se debe mejorar y enfatizar en un cambio cultural.

La acción humana es clave para mitigar la crisis hídrica. Foto: Shutterstock.

El agua es un recurso hídrico fundamental no solo en Mendoza, sino en el mundo. Cuidarla es nuestro deber, y podemos aportar nuestro granito de arena realizando acciones simples, pero de gran impacto: