Guaymallén: denuncian que hace cuatro meses no tienen agua

Este jueves llegó a MDZ un fuerte reclamo por parte de un vecino de Guaymallén que denunció que en su barrio hace cuatro meses y tras numerosos reclamos a Aysam, no tienen agua potable en sus casas. En total se trata de seis casas y marcan que no pueden higienizarse en sus hogares y se las rebuscan para poder hacerlo.

"Hace cuatro meses que estamos sin agua, encima me mandan la factura de un servicio que no brindan. Ya no sé dónde reclamar", manifestó un vecino de Guaymallén a MDZ. Y sumó que: "Vinieron hace un mes y dejaron la vereda como se ve en las imágenes, después no vinieron más".

Así quedó la vereda sin arreglar. FOTO: MDZ.

El hecho tiene lugar la intersección de calle Entre Ríos y Gomensoro, sobre calle Entre Ríos. Donde denuncian que hace cuatro meses no cuentan con este servicio básico y esencial. "Desde las doce de la noche baja un poco de agua, pero después de ahí no hay nada durante el día. Me tengo que bañar a las 4 de la mañana a veces. Se nos hace difícil, hace cuatro meses que reclamamos, somos seis las casas que protestamos. Durante el día nos arreglamos con bidones. Lo peor de todo es que seguimos pagando la factura", contó Armando, el vecino que inició el reclamo.

"Desde Aysam nos dijeron que el problema es en la cañería madre, que no tiene presión para ingresar a la casa. Cuando pedimos que lo arreglen nos dicen que tienen que romper todo y que no les corresponde. Prometen volver en 48 horas y nunca volvieron, algo va a pasar con la rotura", agregó Armando.

Como se puede evidenciar en las fotos, el trabajo fue iniciado pero nunca concluyó y hay familias que hace meses sufren estando sin el suministro clave a la hora de vivir en cualquier domicilio.