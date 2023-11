No hay futuro sin presente

¿Qué nos lleva a preguntarnos…?

¿Cómo sos la respuesta?

El desánimo nos deja abandonados a sí mismos.

¿Qué te hace creer?

Ser como somos nos cuesta ser como queríamos ser.

¡Hay tantas dudas que solo resta creer!

La desaparición del futuro es amenazante.

¡Nos robaron el presente!

¡Que no nos roben el futuro!

El pasado ya lo dimos por perdido…

Nos falta alegría… ¡Nos falta creer!

Y en Jesús!

¿Los demás de qué nos salvan?

¿Argentina qué salvador buscás?

“Un cristiano infeliz, un cristiano triste, un cristiano insatisfecho o, peor todavía, resentido y rencoroso no es creíble. ¡Este hablará de Jesús, pero nadie le creerá!

El alba. Foto: Juan Barros



“Es esencial vigilar sobre nuestros sentimientos. La evangelización obra la gratuidad, porque viene de la plenitud, no de la presión. Y cuando se hace una evangelización. – se quiere hacer, pero eso no va – en base a ideologías, esto no es evangelizar, esto no es el Evangelio. El Evangelio no es una ideología: el Evangelio es un anuncio, un anuncio de alegría. El nacimiento de Jesús, en la historia como en la vida, es el principio de la alegría” (señaló Francisco en la audiencia del 15 de noviembre de 2023).

No equivocarnos de salvador otra vez…

Como quien es mirado por primera vez…

¡Volver a ver!

¿Sabés contar?

Cuando nos sumamos nos multiplicamos.

Cuando nos dividimos nos restamos.

¡Estoy a gusto contigo tal como estoy a gusto comigo!

Si nos necesitamos es tal como somos.

¿Si no nos necesitamos qué podemos necesitar?

¡Como me duelo… soy!

La verdad de uno mismo es el lugar del otro.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.