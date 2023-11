Durante el paro y la marcha, Ampros hizo una dura advertencia al Gobierno

Este miércoles, los profesionales de la salud de Mendoza realizaron una medida de fuerza que incluyó paro y movilización. Contra el ofrecimiento salarial del gobierno, de 14% de aumento en noviembre y 14% en diciembre, alrededor de 3.000 profesionales de la salud salieron a manifestarse y confluyeron con trabajadores de ATE y Judiciales.

Desde MDZ dialogamos con la Secretaria General de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Claudia Iturbe, que explicó que la propuesta salarial hecha por el Gobierno tiene la intención de fijar "un sueldo por debajo de la inflación. Nosotros no vamos a acordar nada hasta saber qué pasa la semana próxima. No podemos acordar este salario por debajo de la inflación porque sabemos que después nos hacen parte de que siempre queda por debajo de la inflación, vamos a tener todo el año ese salario y eso explica migración de los profesionales".

Sobre los motivos que llevaron a determinar la medida, además de los bajos salarios, Iturbe señaló el estado general en el que se encuentra la salud en Mendoza. "Son más que claros, la gente lo sabe. Hemos sentido ahora cuando estuvimos en el Nudo Vial, el apoyo absoluto y esto es parte de la solidaridad que tenemos con la gente que no está teniendo acceso a la salud por la falta de recursos humanos. Cuatro años llevamos con la pérdida de profesionales de alta calidad de talentos humanos y, por supuesto, los que han quedado han quedado súper saturados. Están con toda la demanda pública estatal y con todos los privados que se han venido a atender a las guardias por no pagar los coseguros. La población está muy mal y ya no tenemos neonatólogos en las neonatologías. Ya no tenemos pediatras en las guardias pediátricas. Ya no tenemos quien nos atiendan la salud mental, que es la nueva pandemia. La gente de Desarrollo Social, de los ETI, está viendo lo peor en cuanto a maltrato, abuso", analizó sobre la situación del sistema sanitario.

En ese sentido, la Secretaria General de Ampros agregó que se está reduciendo en educación y en salud y que por esos motivos la adhesión al paro "ha sido muy alta, ha sido el más del 80% y la manifestación ha sido muy muy participativa". Asimismo, denunció que "hay profesionales que no pudieron salir del hospital, hay residentes que fueron amenazados y no los dejaron salir. Los residentes querían estar y los jóvenes, que son los que se nos están yendo, deben tener el derecho para manifestarse".

Sobre la situación de los copagos que afecta a miles de pacientes y afiliados a diferentes obras sociales, Iturbe explicó que "toda la vida hemos tenido que luchar para que nos paguen por 30, 60, 90 días, yendo a hacer los trámites personalmente nosotros. La verdad que es un maltrato permanente". En el mismo sentido, denunció la maniobra del Gobierno de la Provincia que "nos trató de desbaratar el paro".

La dura advertencia de Ampros

Durante el acto en la explanada de Casa de Gobierno, la Secretaria General de Ampros tomó la palabra y señaló que "a los profesionales no nos gusta estar en la calle, nos gusta estar con el paciente. Para eso estudiamos, para eso hicimos 12 años, 15 años y seguimos estudiando".

Profesionales de la salud se manifestaron por las calles de Mendoza hasta Casa de Gobierno.

Foto: MDZ.

"Hace cuatro años que venimos diciendo que la salud pública se va a terminar, dejaron ir talentos humanos super capacitados", expresó Iturbe y sostuvo: "Nosotros tenemos convenio colectivo de trabajo, una comisión negociadora, hemos pedido diálogo, hemos avisado que esto está pasando pero no nos quieren escuchar".

En referencia al gobierno, denunció que "la única función que tienen es achicar el Estado. Estamos acá para decirles que no lo van a lograr" y advirtió que la salud de Mendoza "se va a defender en la calle, se va a defender con un paro. Si tenemos que hacerlo por un mes, lo vamos a hacer. Así que entiendan que esto es el comienzo", concluyó.