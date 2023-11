Los detalles del ambicioso proyecto para remodelar un sector histórico de Mendoza

La Alameda tiene una larga historia en la Ciudad de Mendoza. Desde 1806, vecinos comenzaron a diagramar lo que sería el paseo al costado de la calle principal de la ciudad, la actual avenida San Martín que hasta la década de 1880 se llamó San Nicolás. Para el próximo período de gestión de Ulpiano Suárez, uno de los proyectos privilegiados será la remodelación del tradicional paseo para convertirlo en un centro comercial pero con una visión innovadora.

"El 13 de agosto de 1808, nació oficialmente “La Alameda” como paseo, al ser aprobada su construcción por el Cabildo. El mismo tuvo una extensión original de seis cuadras y se construyó con la ayuda de los vecinos, para esto se tomó como modelo el Paseo del Tajamar, de Santiago de Chile. Por iniciativa del español Juan Francisco Cobo se plantaron allí álamos, introducidos por él a la provincia", cuentan desde la Municipalidad de la Ciudad.

La icónica Alameda fue embellecida y extendida a sus 7 cuadras actuales durante la gobernación intendencia del General José de San Martín en 1814, "convirtiéndose en un verdadero paseo público con una doble hilera de álamos, un rosedal y asientos de cada lado, generando un nuevo ámbito social separado de la plaza fundacional", aseguran.

Dos siglos después, con algunas modificaciones menores, la tradicional Alameda será remodelada para convertirse en un "centro comercial a cielo abierto". Según informaron desde la comuna, Nora Larosa, especialista en Urbanismo Comercial, fue la encargada de llevar adelante un diagnóstico de cómo está el paseo, visibilizando las ventajas y desventajas sobre las que armó algunas propuestas "sobre el potencial del sector y lo que podría ser, comparándolo con lugares icónicos de otras ciudades y, a su vez, poniendo énfasis en que hay que buscar esa identidad que diferencie la Alameda de otros espacios de la Ciudad y el Gran Mendoza".

Referentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) presentaron el primer avance del proyecto de puesta en valor de la Alameda, enmarcado en el convenio sobre Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCA) -celebrado en marzo de este año-, que tiene por objetivo dinamizar comercialmente a la Ciudad y generar empleo. En la reunión que mantuvieron con el intendente Ulpiano Suárez, el jefe comunal expresó: "La Alameda va a ser lo que deba ser a partir de este diagnóstico y del trabajo en conjunto, de esa identidad que hay que redescubrir y además tener presente la importancia de la planificación”.

Para el intendente la peusta en valor tiene que ir acompañada de la inclusión social, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente.

Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

Los detalles del ambicioso proyecto

Lorenzo Nieva, Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Capital, explicó que se trata de "un proceso que busca seguir calificando el espacio público y poner en valor la Alameda, un espacio tan importante para todos los mendocinos por su riqueza cultural y patrimonial. Estamos pensando, trabajando en una mesa participativa en donde puedan trabajar vecinos, comerciantes, profesionales de distintas disciplinas que puedan aportar su valor a este proyecto de la Alameda".

Lorenzo Nieva a la derecha de la foto.

Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

En ese sentido, puntualizó que cuando se habla de poner en valor no se trata solamente de "respetar la historia patrimonial y cultural que tiene la Alameda, sino también darle una identidad desde el punto de vista comercial y gastronómico. Buscar que la Alameda tenga -como hoy tienen otros ejes de la ciudad- esa identidad y decir qué voy a buscar, a qué vengo, qué puedo encontrar. Así que vamos a estar trabajando en estos 3 o 4 meses en estas mesas participativas, en donde se va a ser una invitación desde la Cámara y desde la Municipalidad a distintos profesionales, vecinos y comerciantes".

En relación a las tareas que tienen por delante el secretario de Desarrollo Económico resaltó que luego del primer trimestre del año que viene, la idea es "empezar con algunas micro intervenciones que tienen que ver con recuperar veredas, señalética, cartelería, iluminación, los puestos de las flores, ver que qué se puede hacer en el diagnóstico que hicimos también con el tema de los árboles. Así que bueno, estamos en ese proceso, muy entusiasmados y respetando obviamente la Alameda como este circuito histórico porque justamente queremos trabajar en lo que es un circuito turístico, que los turistas conozcan la historia de Mendoza, la Alameda, Casa de San Martín, Área Fundacional. Es decir, un proyecto que abarca varias áreas y que estamos muy contentos de poder estar llevándolo a cabo".

El diagnóstico fue analizado en una primera reunión el jueves 9 de noviembre.

Foto: Prensa Ciudad de Mendoza

Sobre el problema de qué hacer con los árboles, si bien no hay aún una definición concreta respecto de los planos y los detalles de la remodelación, desde el área de Arbolado indicaron que "los árboles son patrimoniales, están en buen estado y la idea es no tocarlos, salvo alguno que no esté en buen estado y habrá que analizarlo en base al plan concreto".

Para finalizar, Nieva resaltó que además de preservar el patrimonio histórico y cultural de la Alameda se busca "que el turista pueda encontrar no solo este circuito histórico y que conozca la historia de Mendoza -o parte de la historia de Mendoza- sino también pueda encontrar una oferta gastronómica con identidad propia de la zona. El concepto se llama un centro comercial a cielo abierto. Que pueda recorrerlo, caminarlo, que encuentre un inicio y un fin del circuito del recorrido y que por supuesto pueda, en su organización de viaje, decir 'vamos a pasear a la Alameda'".