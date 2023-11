Las propuestas y los cruces de Javier Milei y Sergio Massa durante el debate sobre Educación

Uno de los ejes temáticos que hubo durante el tercer debate presidencial fue el de Educación, que se expuso junto a Salud. Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza, y Sergio Massa, de Unión por la Patria, se midieron en este último encuentro previo al balotaje y defendieron sus propuestas entorno al tópico, así como desmintieron algunos rumores y tuvieron fuertes cruces.

No hay que pasar por alto que esta área se encuentra entre los temas que más preocupan en el país. Los resultados de las Pruebas Aprender 2022 mostraron una caída en el desempeño escolar del nivel secundario a lo largo de Argentina en relación al 2019, justo antes de la pandemia.

Según publicó el Ministerio de Educación de la Nación, en Lengua se demostró que en 2019 el 38,3% de los alumnos se ubicaba en el grupo de menor desempeño, mientras que en 2022 fue del 43%. Por su parte, al evaluarlos en Matemática, se evidenció en 2019 que el 71,4% de los estudiantes estaban en el grupo de menor desempeño, mientras que en 2022 fue el 82,4%.

Frente a estos resultados, se ha hablado mucho acerca de las polémicas propuestas de Milei. Sin embargo, puede que el libertario haya tenido en cuenta esto durante su preparación, porque fue en este tópico que lanzó varios números contundentes contra Massa (y, más precisamente, contra el kirchnerismo), demostrando tan sólo un poco más de fortaleza en medio del "flojo" desempeño que tuvo frente a su rival durante el resto de la noche.

Las propuestas de Javier Milei en Educación

El aspirante al sillón de Rivadavia por La Libertad Avanza abrió este bloque temático y comenzó desmintiendo algunos rumores: "Frente a la campaña negativa y de mentiras a la que hemos sido sometidos, una de las cosas que quiero aclarar es que la salud y la educación van a seguir siendo públicas" (si asumiera). Explicó que, al ser Argentina un país federal, el Poder Ejecutivo no podría definir este aspecto, sino las provincias.

Insistió en que ambos tópicos son muy relevantes para él y su equipo, motivo por el que diseñaron "algo absolutamente revolucionario": crear el Ministerio de Capital Humano. Este contaría con cuatro secretarías, una vinculada a niñéz y familia, otra a la salud, la tercera es de educación y por última una relacionada a lo que es la inserción en el mercado de trabajo.

Javier Milei aclaró que si asume, la educación va a seguir siendo públicas. Foto: EFE

"Cuando uno estudia la historia de la humanidad, puede ver que el gran crecimiento económico se dio durante los últimos 250 años. El factor principal es el capital humano", señaló el economista. En este sentido, yendo a lo que es la educación, destacó que durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI la misma ha sido muy importante en este desarrollo.

Si bien en su página ha expuesto varios puntos más sobre el tópico (algunos generaron más repercusión que otros), Milei se limitó a hablar acerca de este Ministerio que planea crear en caso de ser elegido presidente, y en el que busca unificar las disciplinas nombradas.

Las propuestas de Sergio Massa en Educación

"La Argentina es uno de los elegibles a nivel mundial porque cuando hablamos de capital humano referimos al conocimiento de nuestra gente, y eso está centralmente basado en un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Hay 23.000 escuelas rurales y universidades repartidas a lo largo y ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar", comenzó exponiendo Massa.

Para potenciar dicho sistema, el candidato de Unión por la Patria dijo que 8 puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. Entonces, explicó que se edificarán 723 jardines maternales distribuidos en todo el territorio. De primer a tercer grado instaurará el Plan de alfabetización obligatorio, y en cuarto y quinto año los alumnos tendrán un dictado obligatorio de robótica y programación.

Sergio Massa explayó sus propuestas en Educación. Foto: EFE

Finalmente, añadió que -de ganar las elecciones y consolidarse el nuevo presidente- presuntamente duplicará las escuelas técnicas en Argentina, con salida laboral y un último año de pasantía. Insistió mucho en el tema de la tecnología, pues es lo que se viene a futuro.

En tanto, desde su equipo acordaron con 50 universidades preparar carreras más cortas con salida laboral. Entonces, indicó que un punto del PBI va a estar asignado al presupuesto universitario, frente a la necesidad de tener más instituciones de este nivel. En paralelo, esto estará asociado al Complejo de ciencia y tecnología.

Debate presidencial: los cruces entre Massa y Milei sobre educación

Fue Milei el primero en retrucar las propuestas del otro: "Me resulta muy interesantes todas las propuestas que tiene el ministro Massa, su signo político lleva 16 años en el poder y no sé por qué en ese tiempo no lo hicieron". También aclaró: "Usted habla de alfabetización... nosotros sí tenemos un compromiso y de hecho lo hemos firmado".

Entonces, el economista sacó a la luz un par de datos preocupantes que se han arrojado en el último tiempo: "Solamente el 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma. El 30% directamente no lo termina. Además, que habla de la alfabetización y el 50% de los chicos de 10 años no entiende lo que lee, y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Ustedes están asignando un montón de recursos desde el Estado que va a las universidades, cuando ni siquiera garantizan que terminen la secundaria".

Milei se refirió al informe de Argentinos por la Educación cuando indicó que 16 de cada 100 chicos llegan a 5to año del secundario en el tiempo esperado y con los conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática, pero desde la agrupación volvieron a realizar este estudio en 2023. El mismo arrojó que, este año, sólo 13 de 100 estudiantes llegan al último año de la secundaria dentro del tiempo estipulado. Los datos actualizados reflejan una realidad aún más pesimista.

Javier Milei y Sergio Massa durante el tercer y último debate presidencial 2023.

El actual ministro de Economía, por su parte, aseguró que Milei no sabe cómo funcionan los centros de desarrollo infantil y los jardines maternales. Así, lanzó su lapidaria pregunta: "Por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades?". El libertario respondió que nada es gratis; fue en ese momento que comenzaron a pisarse y se abrió paso el caos.

"Yo hablo de una reforma de primera, segunda y tercera generación. Si vos traes una reforma de tercera generación a una de primera...", intentó argumentar el libertario, pero Massa insistió en que responda "por sí o por no", y no le quedó otro remedio que contestar: "No, en el corto plazo no. Y en el largo plazo se le darán los recursos a la gente para que puedan elegir la institución a la que quieran asistir, en lugar de favorecer a la oferta y los curros de la política".

De este modo, Milei encontró una oportunidad para atacar: "Además, qué interesante, porque están los videos de cuando vos eras joven y la querías arancelar". Su oponente no negó los dichos; por el contrario, insistió en que el economista hará que la Universidad sea paga y se mantuvo con eso.

El debate sobre la educación pública y las campañas del miedo

El candidato afiliado al kirchnerismo informó que la Universidad de San Juan calculó que la cuota saldría 270.000 pesos mensuales. Entre tanto, añadió: "Y el sistema educativo argentino permite la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades. Permite que el hijo de un peón rural pueda soñar con ser abogado o presidente". Y volvió a preguntar. "¿Vas a arancelar la educación primaria y secundaria también?".

Su contrincante respondió a modo de chicana que el que realizó el cálculo que expuso es el mismo que difundió cuánto saldría un boleto de transporte público si hubiese ganado algún opositor al oficialismo. "Esos números que mostraban y asustaban a la gente en el tren no dan con lo que dijiste vos ahora, ¿o te está fallando la matemática? No tienen ninguna base científica", disparó.

Javier Milei no reaccionó bien a los ataques de Massa.

Consultado acerca de la movilidad social ascendente, el ministro dijo que -para él- es que "el hijo de un inmigrante italiano haya podido ir a la universidad", como es su caso. Milei no dudó y retrucó: "Pero vos estudiaste a la Universidad de Belgrano y tardaste 20 años". En ese momento, un murmullo se escuchó de fondo.

El representante de los libertarios insistió en que los políticos delincuentes, como Massa, para robarle a la gente y repartirlo; habló específicamente de "las porosas manos de los políticos" y de "filtraciones" de ese dinero. Del otro lado, no sólo le pidieron que se retracte, sino que cayó en la "chicana berreta" que le contagiaron "tus nuevos socios", en referencia a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entre los otros referentes del partido que se aliaron con él.

El polémico psicotécnico

Resonó mucho la palabra "psicotécnico" durante el debate. Fue en esta instancia cuando los focos se alejaron totalmente del tópico de educación, ya que Sergio Massa descolocó a Milei con una acusación y se fueron de eje: dijo que no le renovaron una pasantía en el Banco Central, que realizó cuando esta en medio de la carrera, supuestamente por no pasar este examen.

A través de X (Twitter) rápidamente se difundió un documento que confirma que el economista libertario trabajó de forma no remunerada en el organismo estatal entre diciembre de 1992 y junio de 1993. Ahora bien, su contrato no fue renovado debido a su bajo desempeño.

El mismo Ramiro Marra, ex candidato a jefe de gobierno porteño por el espacio de Milei, confesó no estar familiarizado con este dato, al tiempo en que apuntó contra Massa y denunció que el ministro consiguió la información "usando los servicios de inteligencia". No obstante, anteriormente ya se había mencionado esto en distintos programas periodísticos