El ser condicional: ¿cuáles son las condiciones?

Reunís las condiciones para…

¿Dónde nos reunimos? Tantas veces escuchamos…

Nos reune cómo nos necesitamos. Nos reune con sí mismos y con el otro. ¡Estás tan al alcance de vos como del otro!

Es tiempo de elecciones…

“Madeleine Delbrêl. Nacida en 1904 y fallecida en 1964, fue asistente social, escritora y mística, y vivió durante más de treinta años en la periferia pobre y obrera de París. simplemente compartiendo en fraternidad la vida de la “gente de la calle”. Poéticamente se dirigía a Jesús así: Para estar contigo en tu camino, es necesario ir, también cuando nuestra pereza nos suplica que nos

quedemos. Tú nos has elegido para estar en un extraño equilibrio, un equilibrio que puede establecerse y mantenerse solo en movimiento, solo en un impulso. Un poco como una bicicleta, que no se sujeta sin dar vueltas.

Podemos estar rectos solo avanzando, moviéndonos, en un impulso de caridad. Es lo que ella llama la “espiritualidad de la bicicleta

evidencia Francisco en la reciente audiencia del 8 de noviembre. Lo que me hace capaz de mí me hace capaz de vos.

Lo que me hace capaz de vos me hace capaz de mí. El lugar del otro me da lugar. Como soy capaz de mí soy capaz del otro…¡

¡Soy tal como me hacés capaz de mí!

¿Qué condiciones causo?

¿Qué condiciones pido?

Ilustraciòn: Juan Barros.

Quien nos encuentra tal como somos se encuentra tal como es. Lo que necesité aprender de mí para aprender de vos… lo que necesité aprender de vos para aprender de mí… Sabés de los demás lo que sabés de vos. ¡Que gran reunión! Como me reuno con vos me reuno conmigo. No puedo ser como soy sin ser como somos. ¡Merecés más!

Los logros, alcanzados o no, son decisivos. Por lo que logran de nosotros. Por lo que logramos de nosotros.

Súmate a vos. ¡Nada te vence antes de vos!

Y te sumas a mí… ¡Nos sumamos unos a otros!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.