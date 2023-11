Desde noviembre aumenta la consulta médica en Mendoza: ¿a cuánto llega?

Este 1 de noviembre comienzan a regir nuevos aumentos en la salud privada de Mendoza. Los médicos privados de la provincia definieron un incremento en el valor mínimo de la consulta que debe afrontar el paciente a la hora de atenderse en cualquier rubro de la medicina local desde inicios de septiembre.

Ya a dos meses de haber tomado esa determinación, con todo el impacto que generó en la sociedad mendocina, los médicos del sector privado definieron tras varias reuniones los lineamientos a seguir mientras dura el conflicto con las obras sociales que no han podido solucionar aún los plazos en los que abonan el dinero de las consultas. "Todavía se demoran casi tres meses en pagarnos $2.000", reflexionaron distintos médicos en diálogo con este medio.

Las dos asociaciones que nuclean a los profesionales de la salud definieron que los aumentos ronden un 20% desde el 1 de noviembre. Las Asociaciones Médicas, que fueron quienes iniciaron el reclamo durante el mes de agosto, informaron a este medio que el valor de la consulta médica aumentará a $7.000 desde este miércoles. Esto quiere decir que, dependiendo de la cobertura que de la obra social a su afiliado, el coseguro o copago a pagar en cada consulta se elevará a $2.000 o $3.000 según la prepaga.

Desde las Asociaciones Médicas marcaron que el plazo de ajuste del valor de la consulta no está definido. Si bien en un principio se estimó que iba a ser cada dos meses, en diálogo con MDZ, destacaron que: "Eso no está reglamentado, lamentablemente la situación de este país no deja que pensemos a mediano plazo. Ojalá no tengamos que ajustar todos los meses, pero no sabemos qué puede pasar con la economía".

Hace meses que el sector privado de la salud está en pie de guerra contra las obras sociales y prepagas.

Por otro lado, desde el Círculo Médico de Mendoza, que comanda José Lodovico Palma, emitieron un comunicado a través de la Federación Médica mendocina en el que sostienen: "Por disposición de la Comisión Directiva de la Federación Médica de Mendoza, comunicamos que, a partir del día miércoles 1 de noviembre del presente año, el valor ético y digno mínimo sugerido para la consulta médica es establecido en $7.300 (siete mil trecientos pesos)", es decir, $300 más que los médicos que están agrupados en las Asociaciones.

"La decisión de actualizar este valor ha sido tomada tras una cuidadosa deliberación y con el respaldo del Consejo Directivo de la COMRA (Confederación Médica de la República Argentina), entidad de la cual nuestra Federación es miembro activo. Esta medida se fundamenta en la necesidad de adaptar los honorarios a la realidad económica actual, permitiendo continuar brindando un servicio de salud de calidad a la comunidad", agregaron oficialmente.

Y marcaron: "Solicitamos a todos los actores involucrados la comprensión y pronta aceptación de este nuevo valor. En caso de no adhesión al mismo, los profesionales de la salud tendrán la facultad de requerir a sus afiliados la diferencia necesaria para completar el monto mencionado. Confiamos en que esta medida será entendida como un esfuerzo por preservar la sustentabilidad y excelencia del sistema médico, garantizando la atención adecuada para todos los ciudadanos". Con la nacionalización del conflicto, ese monto ($7.300) será el que también deberán abonar los pacientes a nivel nacional.

Con toda la información sobre la mesa, los pacientes que se atienden en el sector privado de la salud de Mendoza deberán afrontar un coseguro más alto desde noviembre, ya que dependiendo la obra social pagaban hasta este martes $1.000 de copago en la consulta. Sin embargo, en este caso el mismo aumentará y traerá otro dolor de cabeza para los mendocinos.

Se agrava la situación del faltante de insumos

Durante la última semana se conoció que la situación del faltante de insumos médicos por las dificultades en las importaciones sigue complicando a las clínicas y sanatorios de todo el país. Médicos mendocinos que trabajan en cllínicas de la provincia manifestaron que ya no hay stock de reserva y se están reprogramando cirugías y hasta suspendiendo por la falta de insumos que afecta a clínicas de todo el país.