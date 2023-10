Argentina cuando sientas que te di menos… ¡pedime más! para ser tanto como sos…

“Es importante aprender a leer la tristeza. Todos conocemos qué es la tristeza: todos. ¿Pero sabemos leerla?. ¿Sabemos entender qué significa para mí, esta tristeza de hoy?. En nuestro tiempo, la tristeza está considerada mayoritariamente de forma negativa, como un mal del que huir a toda costa, y, sin embargo, puede ser una campana de alarma indispensable para la vida, invitándonos a explorar paisajes más ricos y fértiles que la fugacidad y la evasión no consienten. Por eso es indispensable para nuestra

salud, nos protege para que no nos hagamos mal a nosotros mismos y a los otros. Sería mucho más grave y peligroso no tener este sentimiento e ir adelante. La tristeza a veces trabaja como semáforo: “¡Párate, párate! Está rojo aquí. Párate””. (Francisco en su audiencia del 26 de octubre de 2022)

Estamos por elegirnos otra vez…

La soledad es inédita.

Como sos es como estoy… ¿Nos conocemos así unos a otros?

¿El destino es la única coartada?

El deseo no es un consuelo.

Es… ¡Para lograrnos!

Leyenda

¿Cuál es la oposición?

¿Acaso soy yo?

Acaso uno mismo es el escorpión y la rana…?

¿Quién es quién?

¿Cuál es el lugar del otro?

Es el lugar a darse a uno mismo donde a la vez voy a encontrar al otro.

El deseo es una queja.

Sos lo mejor que tenés!

“Los protagonistas del Sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo, y si le damos lugar al Espíritu Santo, el Sínodo irá bien. El plan de salvación de la humanidad se realiza por la gracia del Espíritu. Es Él quien tiene el protagonismo. Él nos une en armonía, la armonía de todas las diferencias. Si no hay armonía, no hay Espíritu: es Él quien la hace” oportuna la inspiración de Francisco en nuestro modo de elegirnos…

¡No seas menos con el otro!

Podés ser más con el “nosotros”

¿En que estado estás?

¿Cuál es el Estado que querés?

Sí, que sea con mayúscula!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.