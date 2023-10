Una argentina en Israel: "Están sonando las alarmas, te llamo en un rato"

Viviana Iesodot vive en el centro de Israel, a 100 kilómetros de Gaza, la zona manejada por el grupo terrorista Hamas, que comenzó a atacar territorio israelí a las 6.30 de la mañana, en un día de descanso para la religión judía: "Están sonando las alarmas, te llamo en un rato", dijo Iesodot antes de cortar para entrar al refugio que tiene en su casa, porque sí, el pueblo de Israel está acostumbrado a las bombas y a los cohetes.

"Nosotros estamos acostumbrados lamentablemente a que tiren cohetes, nos refugiamos y el misil 'anti misil' lo explota en el aire, que sería la cúpula de hierro. Eso sucede cada tanto", explicó Iesodot, para referirse a la constante tensión que se vive entre Israel y los palestinos.

También llegó a contar cómo vivió hoy el principio de los ataques, que comenzaron muy temprano. "Empezaron a sonar las sirenas, nos vinimos al refugio y nos enteramos que estaban empezando a tirar bombas. De pronto, leímos las noticias y nos sorprendimos muchísimo, porque al principio dijeron bombas y al poco tiempo dijeron que estaban entrando terroristas por la Franja de Gaza, lo cual es absolutamente inédito, muy...", ahí Viviana finalizó la llamada porque las alarmas, aquellas que contaba cómo sonaban y que hasta había aplicaciones que sonaban más fuerte por si uno estaba en un lugar con mucho ruido, comenzaron a emitir nuevamente su sonido, que pide tácitamente que todos ingresen a los refugios.

Por unos minutos no se supo más de Iesodot, pero luego envió un mensaje, y la charla continuó. Como si lo que hace un rato había pasado se desvaneciera y esta mujer tuviera el coraje de contar todo, a pesar de vivir - literalmente - en el medio de una reciente guerra.

"Estamos todos bien", dijo la voz de Viviana, pacífica y controlada, como una ciudadana que está, lamentablemente, acostumbrada al sonido de las sirenas y a estar encerrada entre cuatro paredes.

"Los edificios nuevos, de 20 años atrás hasta ahora, por ley deben tener habitaciones como refugio, todo absolutamente de concreto y de buena calidad; el concreto es uno de los materiales más fuertes y vamos todos a esa habitación cuando suenan las alarmas", explicó para que del otro lado se entienda cómo es un refugio en una casa.

"Pero también hay en las calles refugios públicos, en las escuelas, en los edificios públicos, que son subterráneos, en todas partes hay o concreto o subterráneos", agregó para explicar la diferencia y seguir determinando que el pueblo israelí vive como una situación cotidiana el ingreso a los refugios porque "siempre tiran bombas, o siempre hay ataques desde la existencia del Estado de Israel".

Los ataques en Israel son cada vez más violentos. Gaza también comenzó a ser atacada.

La noche en guerra

Otra de las grandes preguntas es, ¿cómo se pasa la noche sabiendo que está ocurriendo una guerra? Para Iesodot "se espera lo mismo", es decir: "Van a seguir tirando cohetes que llegan a casi todo el país y cuando suenen las alarmas nos levantamos y nos vamos al refugio". Para los que están "lejos del sur", que no es tanto ya que Israel es parecido a la provincia argentina de Tucumán pero un poco más alargado, es fuerte saber que desde las 6.30 de la mañana los terroristas entraron y tomaron las casas y barrios cerrados sureños mientras la gente dormía. Para el pueblo israelí el sábado es como un domingo argento y además de respetar Shabat, ayer por la noche celebraron Sucot, la fiesta de las cosechas (no es un dato menor, Hamas aprovechó el contexto festivo del pueblo para atacar sorpresivamente).

Para los israelíes la primera sorpresa es que los terroristas "pudieron usar la frontera". "La gran pregunta es qué pasó con el ejército que es absolutamente fuerte y que controla la frontera de una manera súper segura, con toda la tecnología, uno no puede entender qué es lo que pasó ahí, pero fue un error fatal", afirmó Iesodot para referirse a las IDF, las fuerzas israelíes que tienen gran fama de poderosas y poco endebles. "La gente dormía y entraron y la acribillaron, los que se despertaron pudieron defenderse con armas y entrar al refugio. Fue realmente una masacre".

Iesodot también habló sobre la terrible "novedad" de este ataque, en donde "aún están tratando de rescatar rehenes" y recuperar a los raptados que los terroristas se llevaron a Gaza. "Eso ya paso con soldados, nunca pasó con civiles y hace unos años hubo un soldado que estuvo 5 años raptado. Hay veces que no los liberan, los matan. Otras que los usan para negociar la liberación de otros terroristas, es tremendo", contó, mientras aclaró que por lo menos hay 200 muertos por los ataques y mil heridos de bala, "no por los cohetes, no por los misiles, sino por la lucha cuerpo a cuerpo que hubo en el sur".

"Es humanamente angustiante, no es una situación normal que te acribillen, que entren a una casa desaforadamente, barbáricamente y no importa a quién agarren, grandes, chicos, bebés, sin discriminar. Siempre la situación con Israel fue contra los soldados", dejó en claro Iesodot, para luego afirmar que estos ataques son muy parecidos a los que se sufrieron en la Guerra de Iom Kipur, que fue hace 50 años y un día.

Los israelís no dejan pasar la oportunidad para dejar en claro lo orgullosos que están del ejército de su país. "Ellos son la defensa de Israel, el ejército nunca los dejó pasar (a Hamas), cuanto más se pudo se evitó el contacto con los civiles y fue bastante exitoso dentro de todo", explicó y aseguró que "nunca lograron pasar las fronteras, casi nunca desde el 2006".

¿Es un simple conflicto que se terminará rápidamente?

Para Iesodot la guerra va a "durar bastante", porque en general los ataques de Palestina a Israel pasaban cada año, año y medio, duraban una semana como mucho y luego se hacía un trato de alto el fuego. Pero para gran parte del pueblo israelí esta vez no será así, porque Hamas atacó a civiles y "pasó todos los límites". "Fue un gran error estratégico de Hamas, porque se puede decir que ellos ganaron en este momento, se sienten exitosos, pero Israel va atacar de una forma tremenda, va a intentar barrer todo el grupo terrorista en Gaza y lamentablemente va a tener consecuencias para su población y ese es el gran error estratégico de ellos, porque bueno, por un lado no les interesa mas que matar al enemigo y su propio pueblo no le importa", afirmó Viviana, para luego agregar que "Israel va a atacar como hace mucho que no lo hace".

¿Cómo será vivir los siguientes días?

"Acá la semana empieza los domingos, porque el sábado es el día de descanso según la religión, el viernes es como el sábado y sábado como domingo", dijo Iesodot para aclarar que la semana "laboral" en Israel comienza mañana. "Los chicos no van a ir a las escuelas, van a quedarse en las casas con sus familias. En el sur del país está todo cerrado y a 80 kilómetros de Gaza también", aclaró para luego comentar que el resto de Israel, desde el centro del país en adelante, va a estar todo abierto "siempre y cuando haya refugios en el lugar donde se trabaja y circula".

"Todo va a seguir siendo normal", profesó Iesodot, como si el miedo no fuera opción en estas situaciones. Sobre cómo se siente ella en estos momentos, qué emociones le pasan por el cuerpo, confesó que le "da una sensación entre angustia controlada y tensión", pero que se siente "segura por el tema de la cúpula de hierro, siempre y cuando tengas donde refugiarte".

Antes de cortar la llamada, Viviana, que habló realmente segura del poder del ejército de Israel, con una gran tranquilidad y sin dudas de que el país va a lograr salir de esta, declaró: "Que haya paz".