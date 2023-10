La herramienta que todos deben conocer a la hora de viajar a Chile

La tranquilidad de la mañana de este martes se vio interrumpida cuando un sismo de magnitud 6.9 sacudió la costa del Pacífico en Chile, específicamente a la altura de Vallenar. Con una profundidad de apenas 10 kilómetros, el temblor no sólo alertó a los habitantes chilenos, sino que su fuerza fue tal que cruzó la cordillera y se sintió en la provincia argentina de Mendoza.

Este evento pone de manifiesto la importancia de estar siempre preparados ante fenómenos naturales impredecibles. Con la temporada vacacional a la vuelta de la esquina, muchos argentinos tienen planeado cruzar a Chile para disfrutar de sus maravillosos paisajes y atractivos turísticos. Sin embargo, ante la imprevisibilidad de los sismos, contar con herramientas de alerta temprana puede ser crucial.

Es aquí donde entra en juego la herramienta de detección de temblores de Google en dispositivos Android. Esta herramienta fue lanzada por Google a principios de año y ya ha mostrado su eficacia en los terremotos registrados tanto en el país como a nivel nacional. Debido a su carácter novedoso, pocos usuarios estaban al tanto de su existencia, por lo que cuando ocurrieron terremotos, varias personas comentaron sorprendidos en sus redes sociales que Google les había avisado sobre el temblor.

Esta herramienta aprovecha los acelerómetros presentes en más de 3 mil millones de dispositivos Android alrededor del mundo para identificar vibraciones y movimientos rápidos asociados con sismos. De este modo, alerta a los usuarios en zonas afectadas, transformando a los teléfonos Android en una vasta red de pequeños sismógrafos. Estos dispositivos envían alertas para sismos que alcanzan una magnitud de 4.5 o más.

Para una detección eficaz, los teléfonos deben estar sobre una superficie plana, conectados tanto a la electricidad como a internet.

Existen dos tipos de alertas: las de atención, destinadas a informar sobre temblores de menor intensidad (III o IV en la escala IMM), brindando detalles como magnitud y ubicación. Estas notificaciones se adaptan al volumen y configuración de vibración actual del dispositivo, y respetan el modo "No molestar" si está activo.

En contraste, las alertas de acción se activan cuando se anticipa que los usuarios experimentarán un movimiento terrestre de intensidad V o superior en la escala IMM. Estas notificaciones presentan instrucciones claras en pantalla y emiten un sonido destacado.

Además, al tocar las notificaciones, las personas pueden acceder a los pasos recomendados para mantenerse seguras después de un terremoto. Es importante destacar que las alertas se actualizan en tiempo real en caso de que la intensidad del terremoto aumente o disminuya. Los consejos que da Google

Foto: Google

Además, aquellos usuarios que se encuentren en una zona geográfica próxima al epicentro del terremoto y busquen información sobre el mismo obtendrán:

Tarjeta de alerta de terremoto : se presenta a los usuarios que buscan "cerca de mí" o una referencia al nombre de la ciudad.

: se presenta a los usuarios que buscan "cerca de mí" o una referencia al nombre de la ciudad. Oportunidad de proporcionar información colectiva: para los usuarios que sintieron el terremoto.

Luego de que el temblor haya disminuido o pasado 4 minutos, los usuarios recibirán una notificación después de que el fenómeno ha terminado y no se mostrarán las alertas de atención o acción. Si un usuario no interactuó con una alerta transcurridos cuatro minutos, esta bajará al estado de "se ha producido un terremoto".

Cómo se activa esta opción

En la mayoría de los dispositivos Android esta función viene activada, no obstante hay algunos usuarios que deben activarla de forma manual. Estos son los pasos a seguir:

Abrir la aplicación "Configuración" en tu dispositivo móvil. Desplázate hacia abajo o busca la opción "Seguridad y Emergencia". Activa la sección de "Alerta de Terremotos".

Al habilitar esta función Google te pedirá acceso a tu ubicación, por lo que deberás aceptarlo para activar esta herramienta.

Aunque en ciertos dispositivos móviles la sección "Sistema y emergencia" no esté presente, eso no significa que no cuenten con la función de alerta de sismos. Para activarla a través de una ruta alternativa, sigue estos pasos:

Acceder a "Ajustes".

Buscar y seleccionar "Ubicación".

Haz clic en "Servicios de ubicación".

Dentro de este menú, encontrarás "Alertas de sismos".

Al acceder, podrás activar la función con el botón correspondiente.

Una vez completados estos pasos, tu teléfono estará configurado para recibir las alertas sísmicas y estarás preparado para recibir notificaciones en caso de un posible terremoto.