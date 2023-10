Pasó 15 años sin subir a un avión y hoy enseña a superar el miedo a volar

La aerofobia o miedo a volar es el temor a volar en aviones, el cual puede verse agravado con otras fobias como la claustrofobia (el miedo a los espacios cerrados) o acrofobia (el miedo irracional e irreprimible a las alturas).

En el contexto de la 27ª edición de la Feria Internacional de Turismo, que arrancó el sábado 30 de septiembre y culmina mañana martes 4 en el predio de la Sociedad Rural, en el barrio porteño de Palermo, se reiteró un dato que hace años se toma como estadística de la aerofobia: y es que una de cada tres personas tiene miedo de viajar en avión.

El terror que le causa a estas personas viajar en aviones puede ir desde un intenso sufrimiento a una ansiedad incontenible que, en casos extremos, puede derivar en ataques de pánico o vómitos, incluso previo a abordar.

Distintas aerolíneas que operan en Argentina, como KLM y Air France, aconsejan una serie de procedimientos destinados a que los pasajeros puedan volar con la mayor serenidad posible. Dichas líneas aéreas ponen a disposición de sus clientes información sobre las medidas de seguridad aplicadas en el sector aéreo en el que irán sentados, mecánica básica que explica cómo vuela un avión, qué son las turbulencias, y consejos como ver películas, escuchar música e incluso leer durante el vuelo para vivir la experiencia de un modo placentero.

Pero también existen organizaciones como "Miedo a Volar" realizan cursos para que las personas superen ese padecimiento.

"Cómo superar el miedo a volar” es uno de ellos. Se trata de un curso online desarrollado por Carola Sixto, periodista y creadora del blog "Miedo a los Aviones", que pasó más de 15 años sin animarse a subir a una aeronave. Pero pudo dejar atrás su fobia, y a partir de allí comenzó a ayudar a otras personas para que también puedan superar el miedo a viajar en avión.

Según admitió Carola, "fueron años de poner excusas" para no subirse a una aeronve: "no tengo dinero, el médico no me deja viajar, estoy con mucho trabajo..." fueron algunas de ellas. "Lo peor es que yo misma me creía todo lo que decía con tal de no subirme a un avión", confesó.

Pero su esposo encontró la solución. Su esposo consiguió pasajes gratis para viajar a Nueva York y tuvo que tomar la decisión de enfrentar su gran temor. Buscó información de cursos y de expertos, y tras asistir a varias sesiones -que incluyeron un simulador de vuelo- pudo subirse a un avión y volar hacia ese destino. "Fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida", dice en la actualidad.

Esto la impulsó a especializarse en el tema y en el 2016 inició sus cursos (que hoy se hacen también online) para poder superar esa fobia. El mismo tiene un valor ($11.900) y entre sus contenidos incluye: Principios de aviación, metereología y psicología; exposición de 9 invitados de diferentes especialidades como psicología, psiquiatría, aviación y metereología aeronáutica; ejercicios prácticos para prepararse para el día del vuelo con el fin de llegar al día del vuelo mucho más relajado; técnicas distractivas para aplicar ante casos de mucha ansiedad; y otros tips que permiten al pasajero viajar mejor. “Píldoras aeronáuticas para curar el miedo a volar”, de Javier Ruiz-Calderón (2023)

El sitio reúne también estadísticas, entrevistas, testimonios, consejos e información actualizada sobre la aerofobia. "El programa es autoguiado y contempla todas las respuestas a las preguntas más comunes. Desde el miedo al encierro o a las turbulencias, hasta los síntomas físicos que pueden aparecer cuando sentimos ansiedad, además de brindar múltiples conocimientos sobre los distintos aspectos que intervienen en la experiencia de volar", explicó Carola.

"Píldoras aeronáuticas"

El ingeniero aeronáutico madrileño Javier Ruiz-Calderón de la Hinojosa compiló su experiencia en la materia en un libro que lanzó este año. En el mismo, explica con estilo relajado y entretenido y en lenguaje llano cómo es el mecanismo de los aviones, qué los hace volar, sus sistemas de seguridad y muchos más detalles para que, a través del conocimiento, permiten a quienes sufren de aerofobia amigarse con el mundo aeronáutico.

“Píldoras aeronáuticas para curar el miedo a volar" consta de 54 píldoras y 10 minipíldoras con fotos e ilustraciones. Según relata Carola Sixto en su blog, "fue a través de un mensaje por WhatsApp a un amigo, que le había enviado una foto desde el avión", que se dio cuenta que a otros podía interesarle la explicación sobre las partes del ala y los sistemas de alerta de colisión o aterrizaje instrumental. A estas explicaciones, que denominó “píldoras” en su red social Linkedin, les dio forma de libro que publicó este año para poder llegar a más pasajeros con miedo a volar.

Algunas de las "píldoras" que incluye son: Los palitos de las alas: anti estática y anti-rayos; Sistemas redundantes; Los aviones tienen un informe meteorológico actualizado en cada vuelo; Sistema de alerta que se emite si se está muy cerca del suelo; Sistema de alerta de colisión; Los aviones no pueden hacer marcha para atrás; Separación entre aviones; Sistema de aterrizaje instrumental: el perro lazarillo de los pilotos; Aeropuerto: antenas senda de planeo y eje de pista; Tripulación: formación para este tipo de operación; entre otras.

Para Carola Sixto, es posible superar la aerofobia. Existen distintas herramientas para poder hacerlo. Solo requiere de tomar la decisión y animarse a adentrarse en una experiencia placentera como es conocer destinos lejanos y nuevas culturas.