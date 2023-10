Las 25 recomendaciones imprescindibles si te toca ser autoridad de mesa este domingo

La usuaria de la red social "X" (ex Twitter) compartió en las últimas horas una serie de recomendaciones para personas a las que le tocará por primera vez ser autoridad de mesa en las elecciones generales 2023.

Si bien los telegramas fueron enviados con anticipación y en general quienes fueron autoridad de mesa durante las PASO vuelven a serlo mañana domingo 22 de octubre, hay una serie de consejos que no te dicen en el instructivo y que tiene que ver con la comodidad, el bienestar y optimizar la experiencia de la mejor manera posible, tomando ciertos recaudos y llevando ciertos elementos que resultarán en su momento imprescindibles para cumplir con este objetivo.

Basada en su propia experiencia, la tuitera @majogm compiló estas recomendaciones para fiscales partidarios y autoridad de mesa en 17 puntos, y los lectores sumaron 8 más, que son los siguientes:

1- Llevar ropa cómoda. Son en principio 10 horas del acto eleccionario sumado a la previa con la apertura de mesa y el escrutinio y acta final, por lo que hay que tener esto en cuenta a la hora de vestirse temprano en la mañana.

2. Por la misma razón, llevar abrigo. Más allá de que en muchas provincias está pronosticado lluvia, quienes deben cumplir el rol en las mesas de votación llegan muy temprano en la mañana a las escuelas y se van tarde ya de noche ese mismo domingo.

3. Aunque no parezca necesario, también llevar ropa fresca. Porque al mediodía la temperatura sube y en muchas provincias está prevista una elevada humedad ambiental.

4- Llevar protector solar. Cabe recordar que algunas mesas están ubicadas en el patio de las escuelas y en ciertos horarios, el sol puede ser muy fuerte.

Llevar protector solar por si, como autoridad de mesa, te toca estar en un patio bajo el sol. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

5- No llevar tacos. En sintonía con el punto número 1, lo primordial es la comodidad.

6- Llevar si es posible, un cargador portatil para el celular. En los pasillos de los establecimientos escolares no hay enchufe para cargarlos.

7- No olvidar una botellita de agua, para ir recargando e hidratarse durante la larga jornada.

8- "Una fruta a las 11 de la mañana o las 2 de la tarde, te salva la vida", advirtió la twittera,

9- No olvidar llevar papel higiénico. No suele haber o se termina muy rápido en las escuelas durante las elecciones, por no entrar en detalles acerca del estado de limpieza que suelen tener algunos otros.

10- No viene mal llevar algún analgésico por si surge un dolor de cabeza durante el cumplimiento de la tarea cívica.

11- Tener a mano varias biromes de colores es otra de las recomendaciones, porque siempre suelen ser escasas.

12- No olvidar, por supuesto, el DNI para poder identificarse cada vez que se lo requieran.

13. Un almohadón suele ser un excelente recurso cuando ya se lleva más de la mitad de las horas requeridas sentadas o sentados en una silla preparada para alumnos de escuelas. Una de las recomendaciones para el día de las elecciones es lllevar una regla para usar en el padrón (lo viene una dentro de la urna). Foto: Noticias Argentinas

14- Hojas A4. "Si no les llegan actas complementarias, una hoja A4 sirve", advirtió la usuaria en la red social.

15- Tener buenos modales ("Eso también sirve para los electores", recordó).

16- Alimentos para comer durante la jornada, en especial al mediodía. "Desconfíen de las viandas que les mandan", aseguró. Es que a veces no llegan o suelen ser escasas, o pasar largas horas al sol.

17- Llevar una regla para ayudarse con el padrón (sólo viene una en el padrón y es para la presidente de mesa)

En su hilo de Twitter se sumaron también varios usuarios para agregar otros consejos.

18- Llevar alcohol en gel.

19- Llevar resaltadores (para usar con la regla del ítem número 17).

20- No olvidarse los anteojos, si tiene algunas dificultades de visión.

21- Llevar zapatillas con varios enchufes.

22- Llevar clips para agarrar los DNI al padrón, y que estén siempre a la vista.

23- Paraguas por si llueve y un par extra de medias por si el patio se embarra.

24- Fibrón ("En la PASO no tenia con que escribir (visible) el número de la mesa y donde empezaban y cortaban los apellidos")

25- Y, por último, quizás el más importante, llenarse de paciencia.