Qué es Costa Norte, la zona de Potrerillos que buscan potenciar

El perilago de Potrerillos hoy es tierra de nadie, pero se llena de proyectos y expresiones de deseos. El Gobierno lanzó oficialmente el concurso para desarrollar proyectos turísticos en la costa norte del espejo de agua, es decir gran parte de los terrenos que están en Las Heras y que tiene menos acceso a servicios. El concurso ocurre mientras del otro lado no hay señales de mejoras a pesar de la concesión por 50 años que ya se otorgó.

Mientras la zona se aproxima a vivir otra temporada sin avances, donde sí hay movimientos es en personas jurídicas, en las oficinas administrativas y comerciales. Uno de los concesionarios acaba de fundar una nueva empresa que tiene como misión la gestión de servicios turísticos. La empresa se llama Potrerillos Urban y está dirigida por Fernando Porreta, titular de CEOSA y multi concesionario: tiene a su cargo el Hotel Potrerillos y también la mayor porción de tierras en el perilago, lugar donde debe ejecutar una inversión de unos 20 millones de dólares para que haya infraestructura turística. Esa nueva empresa tiene un objeto social amplio, ligado al turismo. Se dedicará a gestionar hoteles y campings, y también al transporte de turistas.

El año pasado el Gobierno adjudicó por 50 años la concesión del perilago, particularmente la costa sur, en Luján de Cuyo. Fueron dos empresas las beneficiadas y recién ahora hay un master plan. Una de ellas es Mendo Travel, empresa del grupo CEOSA, y Potrerillos Resort. En ese momento se había solicitado que a voluntad de los concesionarios haya algún gesto para instalar servicios provisorios, hecho que no ocurrió. También en el concurso anterior se había pedido presentar ofertas alternativas para desarrollar la costa Norte. Ninguna de las empresas lo hizo y solo se concentraron en la zona más privilegiada: la ruta del perilago, la Ruta 7, acueductos, servicios ya instalados por el Estado y una menor demanda de inversión.

El mapa del perilago de Potrerillos.

En la costa norte hay emprendimientos privados y desde la Municipalidad de Las Heras buscan que haya inversión pública para potenciarlo turísticamente. Pero por ahora no hay ruta consolidada (es de tierra y se accede por un puente ferroviario), no hay servicios. La apertura tiene conceptos muy amplios. "Dada la proximidad del proyecto a las Rutas Provincial N° 82 y Nacional N° 7 y a la Villa de Potrerillos, existe la posibilidad de crear un área de servicios, de apoyo logístico, servicios generales rentados, comercios, combustibles, etc. El objetivo es generar un área comercial y de servicios generales para todo público, tanto para los residentes del complejo del o los proyectos, para los habitantes de la Villa de Potrerillos y su entorno, como para los vehículos y personas que transiten por esas rutas", dice en general el pliego.

El concurso apunta a llamar "a oferentes interesados a fin de que presenten una propuestas para el diseño, desarrollo y la ejecución para la explotación en concesión de la Costa Norte y áreas disponibles en la zona denominada Triángulo Fiscal del perilago del dique Potrerillos". Quien resulte adjudicado tendrá la concesión, pero no la propiedad de las tierras. Como ocurre con la otra costa, esa concesión podría ser por 5 décadas y debe mencionarse un canon para pagarle al Estado.

Desde @MendozaGobierno, a través de Mendoza Fiduciaria, realizamos el llamado a concurso para el desarrollo de proyectos turísticos, gastronómicos, recreativos y deportivos en la Costa Norte del Dique Potrerillos. uD83DuDC47uD83CuDFFCuD83EuDDF5 pic.twitter.com/0QkV8QsaGs — Humberto Mingorance (@MingoranceH) October 20, 2023

Potrerillos es el único espejo de agua en la cuenca del Río Mendoza. Fue inaugurado oficialmente en 2001, pero se terminó de llenar un par de años después. Aunque pasaron dos décadas, no se pudo ejecutar un plan de desarrollo turístico. Solo se hicieron la ruta del perilago, financiada por el BID, y el túnel para unir esa vía con Cacheuta, obra que tardó mucho más de lo esperado por la negligencia en la gestión (el primer túnel se derrumbó). El lago tiene como fin primero almacenar y administrar el agua, luego generar energía y como tercer objetivo el turismo. La imagen de Potrerillos ya es un ícono, pero también la falta de servicios y opciones.