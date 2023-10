Video: el momento en el que un padre se enfrenta a docentes afiliados a Suteba

En junio Guillermo Sierra, un padre de Bahía Blanca, frenó un paro de auxiliares docentes afiliados a ATE con un fuerte reclamo. Harto de que su hijo perdiera días de clases por las protestas, irrumpió con una queja que se viralizó y tuvo fuerte adhesión. Casi cinco meses después la situación no mejoró y volvió a ocurrirle lo mismo.

"Mi hijo quiere estudiar aeronáutica. ¿Qué clase de técnico va a ser?", se preguntó indignado. "Primero la pandemia, después la casa, ahora todos los paros. ¿Y el año que viene? El director de la escuela me dijo: '¿Pensás que no va a haber paro con un cambio de gobierno?' Hoy peronistas, mañana radicales. ¿No pueden tomar otro tipo de medidas de fuerza?", preguntó.

Hoy se comunicó con MDZ y compartió imágenes de una nueva situación, similar, aunque con Suteba. "Siguen los paros, puse un cartel y lo taparon. Después cantaban que al que no le gusta se jode", le dijo Sierra a este diario y contó que en su ciudad, "el mes pasado hubo cuatro paros y este mes ya van tres".

"Se portaron bien después de la exposición mediática, pero, de a poco, se atreven a más. La gente que trabaja no puede ir a marchas ni estar expectante de cuándo hay clases o no. Todos los días en las escuelas falta al menos un maestro por las famosas licencias que no sabe nadie por qué. Mi hijo sigue con cuatro días de clases por semana, más horas libres por faltas de los docentes", se quejó el padre.

El episodio tuvo lugar frente a la sede de Jefatura Regional de Educación. "Se cagan en mis hijos, son unos sinvergüenza hijos de puta", gritó ante las cámaras Sierra y agregó: "Todos ustedes están cobrando, yo no cobro por venir acá. Se joden los pibes, no los trabajadores. Los trabajadores son los que no pueden pasar, no ustedes. Vienen porque cobran igual".

La posición del hombre representa a muchos padres de diversos distritos preocupados por el hecho de que por múltiples razones tener clases sea una excepción y no una norma para millones de alumnos de todo el país.

Video: el momento en el que un padre se enfrenta a docentes afiliados a Suteba