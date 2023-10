Tuve cáncer de mama: carta abierta a las mujeres

Hola mi nombre es María tengo 60 años y tuve cáncer de mama. No voy a contarles cómo empezó toda esa pesadilla. Fue revisándome, ahí está uno de los secretos para detectarlo a tiempo, nunca dejen de hacerlo eso también es muy efectivo hacer las cosas a tiempo es muy importante, es vital.

Fue un momento muy difícil de mi vida pero siempre le presente batalla, sobre todo para salir adelante. Mi familia fue pilar fundamental para superar ese momento.

Sin los seres queridos cerca, familia y amigos, se hace muy cuesta arriba

El Hospital Británico me proporcionó todo lo necesario para que yo pueda curarme, el Dr. Ernesto Kobenfeld mi ángel en la tierra, le estaré eternamente agradecida, contribuyo al milagro de mi cura. Gracias Ale por haberlo cruzado en mi camino hoy es mi querido doctor, ese que me salvo la vida. Quiero decirles que no es fácil pero tampoco imposible. Siempre me sentí protegida por Dios y por la Virgencita y les pedí mucho para poder superar esto.

Esta mi única foto que conservo, no quise quedarme con ningunas más.

Por favor nunca dejen de revisarse y nunca dejen de luchar, el camino es duro muchas veces se llega y nunca hay que dejar de pelearla.

Les transmito con esta foto que el camino es duro pero vale la pena.

Chicas queridas, hay que poner el pecho literalmente con todas las garras que todo va a estar bien. Que la familia y amigos son muy importantes y la fe, para mi Dios y la Virgen, fueron un plus fundamental, agradecida eternamente a todos los que me acompañaron.

El camino es duro y a veces cruel, pero aprendes a valorar la vida y todo lo que va con ella. Por eso no te conté todo el proceso me pareció importante contarte lo que se logra con fe y con los seres queridos y por supuesto con tu lucha y el amor de los tuyos hacia vos y viceversa.

María Gianmaná, hoy.

