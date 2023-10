Dura respuesta de la Iglesia a la propuesta de los libertarios de romper relaciones con el Vaticano

Alberto Benegas Lynch, referente del equipo económico de Javier Milei, fue el encargado de abrir la cita libertaria en el Movistar Arena, en el cierre de campaña de La Libertad Avanza. En su discurso defendió la postura del candidato presidencial frente al papado y propuso romper relaciones con la Ciudad del Vaticano.

El economista, en su presentación, afirmó que “por consideración y respeto a mi religión católica creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario”. Recordando la tensa relación entre el gobierno del liberal Julio Argentino Roca y los Estados Papales, luego de la sanción de leyes que quitaban poderes a la Iglesia en la vida civil, como la Ley 1.420 y la creación del Registro Civil.

Ante la propuesta de Benegas Lynch, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y máximo referente de la Iglesia en la Argentina, decidió responderle ante la prensa: “Lo escuché, quedé realmente azorado, sorprendido”. Añadió también que “este es un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida. Vivimos en un momento violento, con guerras, agresivo. Creo que tenemos que tender puentes, la cultura del encuentro, esta idea que tanto trabaja el Papa. Y nos encontramos azorados con un cierre de campaña donde propone esto alguien, en nombre de ‘mi religión católica’, o sea, debe tener una religión particular, privada, propia”.

En la misma línea, García Cuerva explicó que significa la imagen del Papa, más allá de que ostente el cargo, para los fieles del catolicismo: “Es un referente muy importante para la Iglesia. Entonces decir que ‘en nombre de mi religión católica’ uno piensa en suspender las relaciones diplomáticas es por lo menos impactante”.

Detalló también, recurriendo a Roca como lo hizo Benegas Lynch, que fue el mismo presidente quien reconstituyó las relaciones bilaterales con los Estados Papales en su segunda presidencia: "La historia es maestra de vida, podemos aprender de la historia. Tenemos que aprender de la historia, no nos sirve este tipo de enfrentamientos”, sostuvo el sacerdote y abogado que conduce la Iglesia en el país. “Me impacta eso, que podamos aplaudir romper relaciones, quebrar vínculos, dejar de tener puentes. Me asusto como argentino”, señaló monseñor García Cuerva en relación al clima que se vio ayer en el Movistar Arena, con cantos y vítores en nombre de la libertad.

No solo Javier Milei fue punto de la críticas del líder eclesial, sino que también juzgó de oportunista la actitud de Sergio Massa durante el debate, cuando evocó el nombre del papa Francisco: “Me resultó muy oportunista la pregunta y la respuesta, poner en el medio al Santo Padre, en el medio a Francisco, cuando en realidad la agresión y la violencia hacia él ha seguido, y lo de ayer es una prueba de todo eso”.

Igual mantuvo su postura sobre una posible llegada del Sumo Pontífice al país donde emergió su vocación y ministerio sacerdotal: “El pueblo quiere ver a su pastor, a su referente, más allá del presidente de turno. Así como me parecía que no valían esos análisis de cuánto tiempo recibía el Santo Padre al presidente de turno, o si le sonreía en la foto, de la misma manera el Santo Padre tiene que encontrarse con su pueblo que lo está esperando, más allá del presidente que salga elegido. Sigo pensando lo mismo: que sea quien sea, me encantaría que el papa Francisco venga a la Argentina”.

Como lo hizo en varias homilías durante su ministerio como obispo, Jorge Ignacio García Cuerva eligió hablar de "herida" en lugar de "grieta" para referirse a la situación social y política que atraviesan los argentinos y animó a los fieles a vivir las elecciones con esperanza, pero sin dejar de lado los principios católicos a la hora de emitir el voto: "Para los que somos cristianos, no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro, votar con los valores del Evangelio, pensando en la solidaridad, en los que más sufren, en que la Argentina tiene que salir adelante. Que no dejemos el Evangelio en las puertas del cuarto oscuro, que seamos cristianos a la hora de elegir”.