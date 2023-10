Los aumentos salariales de octubre y noviembre no cubren la Canasta de Crianza de un hijo

No hay tregua para el oficialismo, que buscará renovar la presidencia este domingo con la candidatura de su ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora, en el mismo día que se informó el aumento superior al 12% de la canasta básica, la Canasta de Crianza de septiembre superó ampliamente al aumento del salario mínimo anunciado, por el propio Massa, para noviembre.

Aunque dependiendo el caso (en algunos se encuentra por debajo), en la franja etaria más amplia hay una diferencia de casi $20.000 entre lo que percibirá un trabajador y lo que necesitará para mantener un hijo. Es el caso del costo de la Canasta de Crianza para los menores de entre seis y doce años, que alcanzará los $169.570.

Al mismo tiempo, la Canasta de Crianza del mes pasado supera cómodamente a los $132.000 anunciados como sueldo básico para octubre por el Gobierno nacional. Esto se da en las cuatro categorías del informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que incluye a los menores de un año en la primera categoría, a los niños de entre uno a tres años, a los de entre cuatro y cinco años, y a los que tienen entre seis y doce años.

Según la Canasta de Crianza del Indec correspondiente al mes de septiembre, la crianza de un niño menor a un año es de $141.320, mientras que entre los de uno y tres años, el valor es de $166.877. Las otras dos categorías que completan el ejercicio son el costo de criar menores de entre cuatro y cinco años, $134.600, que es la de menor valor, frente a la de mayor valor en el costo de mantener menores de entre seis y doce años, con $169.570.

Esto va de la mano con el último informe de pobreza que presentó la misma institución, donde se informó que más del 40% son pobres. Del mismo modo, la Encuesta Permanente de Hogares arrojó que un 65% de los niños del país son pobres, algo que se sustenta con los datos informados este miércoles.

En plena crisis económica y tras el anuncio de la canasta básica, el ministro de Economía competirá en la elecciones. Foto: Archivo.

El fenómeno de que el salario mínimo no cubra las necesidades básicas para la crianza de un niño no es nuevo, pero sí llama la atención la recurrencia de esta situación. El anuncio, que fue al mismo tiempo que el de la canasta básica que no baja de los $300.000, llegó días antes de las elecciones y es un muestreo de la profunda crisis económica que atraviesa la Argentina que tiene, entre sus candidatos, al mismo ministro de Economía.