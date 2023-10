Orgullosos de ser españoles: la razón por la que los jóvenes celebran a la Patria

Las fiestas en España son cosa seria. Es mentira eso de que no importan los motivos mientras exista una excusa: acá todos saben muy bien qué celebran en cada ocasión. Conocen las tradiciones ligadas a cada celebración y las nuevas generaciones las perpetúan.

Así, es común ver cómo las familias respetan la estricta etiqueta de blanco y colorado durante Sanfermines en Pamplona o enterarse de que miles de europeos viajan especialmente para vivir las fallas de Valencia. No viví ninguna de las dos... Todavía. Pero sí me crucé con cientos de adolescentes vestidos con trajes típicos en Vitoria-Gasteiz. También recorrí txosnas hasta el cansancio en la semana grande de Bilbao y hasta me tiré en la playa de San Sebastián a ver -con el mar de fondo- los fuegos artificiales más impresionantes. De casualidad ví una procesión en Muxía y confirmé algo que intuía: el calendario ibérico es una sucesión de fiestas y cada una tiene su encanto.

Pensé ir a Zaragoza para vivir allá la fiesta de Nuestra Señora del Pilar -patrona de la Hispanidad, entre otras cosas- de la cuál me hablaron muy bien unos maños. Me dijeron que la gente lleva ofrendas florales a la Virgen y que al día siguiente le regalan frutas. Qué es muy impresionante cómo se va llenando de colores la ciudad con este ritual. Aunque me entusiasmaba, tuve que descartarlo porque la logística era imposible.

Lo que no me dí cuenta entonces era de que el 12 de octubre es también el día de la hispanidad. Y que, por eso, se celebra de alguna manera en todo el país. Bueno, supongo que algunas comunidades o grupos son más reticentes a esta celebración. Pero a mí me encontró en Madrid. Y acá hoy es un día de fiesta.

La participación de los jóvenes sorprendió a los turistas

"Es especial porque es la fiesta de todos", me dice un español que parece sacado de una ilustración y tiene una sonrisa muy cálida. Y sigue: "Todos somos españoles. No hay diferencias, no importa de donde seas. Celebramos a España, de la cuál todos formamos parte". Incluye también a América, hace referencia a la leyenda negra, que podría opacar esta fiesta, pero insiste en la importancia de festejar.

El 12 de octubre tiene algo especial. Es feriado nacional y, como tal, es inamovible. Incluso hay distritos, instituciones y empresas que extienden la fiesta decretando un puente el viernes 13. Eso significa que muchos -muchísimos- españoles aprovechan para viajar. Madrid podría haber quedado desierta, como ocurre en Buenos Aires cuando hay un fin de semana extra large. Pero esta ciudad siempre está llena de gente: a los madrileños se suman los turistas y, en esta ocasión en particular, muchísimos españoles que llegan desde diversos lugares con el deseo de participar en la Fiesta Nacional.

El clima ayuda, lo que los españoles conocen como veranillo de San Miguel -unos días cálidos al principio del otoño- se extendió por más de 10 días y todavía hay sol y temperaturas por encima delos 20 grados en muchos lados. En Madrid el clima es perfecto: parece verano, aunque es mucho mejor ya que no se siente el calor agobiante de agosto. Hoy es un día de sol. Desde muy temprano había jóvenes bien vestidos y con banderas rojas y amarillas circulando por el centro.

Los vendedores ambulantes ofrecían banderas. El valor variaba entre 2 y 8 euros.

Este desfile suele llevarse a cabo en la avenida de la Castellana, pero debido a que se están realizando obras en la misma, el recorrido cambió y 142 vehículos, 86 aeronaves, 120 caballos y 4.175 personas desfilaron desde el Jardín Botánico hasta Plaza Colón. Fue curioso ver a tantos jóvenes entre el público. Muchísimos adolescentes en grupos de tres, cuatro o más. Siempre con banderas y en algunos casos con cotillón -gafas, pulseras, maracas...-.

Pensé en qué fiesta sería equivalente a esta en Argentina. Tal vez el 25 de Mayo o el 9 de Julio. Pensé en los desfiles sobre Avenida del Libertador y volví a sorprenderme de la cantidad de jóvenes que hay acá. Todo el ambiente, las sonrisas, las banderas y hasta el clima, me remite a las celebraciones del Mundial. Tal vez la alegría generalizada, que hubiera tantas familias, las banderas o hasta algo de body painting. Aunque no, esta fiesta no le llega ni a los talones, a la de Argentina, campeón del mundo.

"Venimos porque somos españoles y estamos orgullosos", repetían unos y otros a la pregunta: "¿Por qué venís?". Tal vez esperaba algo más politizado con referencias a uno u otro bando. Pero

Enseguida supe que esa respuesta llevaba tácita una postura política. Fue después de hablar con un chico que llevaba un cartel con una leyenda: "No me da la gana dejar de ser español". "Es para que los republicanos se enteren de que estamos orgullosos de ser españoles", me contestó cuando le pregunté por qué lo había hecho. Mientras hablábamos, vio a una joven con una bandera republicana, la que lleva tres franjas: una colorada, una amarilla y una morada. "Uh... Esa chica va a tener problemas usando eso acá". Los jóvenes manifiestan sus ideas en el Día de la Hispanidad

Me acerqué a ella unos minutos después. Quería entender por qué llevaba esa bandera que era como ir a la cancha de River cono una remera de Boca. "Vine con mis compañeras de piso, que son italianas y querían venir a ver cómo era esto", contesta justificando su presencia en el desfile al que asistió la Familia Real. Luce nerviosa. Se da cuenta y explica por qué: "Yo no estoy a favor de la monarquía. Y esta fiesta me parece que no debería existir porque lo que se conmemora es el descubrimiento de América como si allá no hubiera habido nada antes de la llegada de los españoles". Lleva su bandera como una forma de manifestar su descontento con estar en ese lugar. Es la única, entre cientos de miles de personas, que se manifiesta contra la monarquía. La Familia Real dijo presente en el desfile por el Día de la Hispanidad en Madrid. Foto:twitter.com/casareal

Unos agentes de la Guardia Civil pitan el silbato para que tres o cuatro jóvenes se bajen de los carteles de publicidad a los que se habían trepado. Sin decir nada, los chicos se bajan.

Se escuchan a lo lejos unos abucheos. Más tarde me entero de lo que pasó: eran para Pedro Sánchez, presidente en funciones, del PSOE. "El 80% del PSOE es antimonarquía", me comenta una andaluza que vive en Madrid. "Como los de Podemos", acota su hermano que vino de visita con la ilusión de participar en esta fiesta.

Ella es admiradora de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Si se hubiera presentado a las generales habría ganado", dice convencida de que está haciendo un buen trabajo en esta localidad. Tanto ella como su hermano -no tienen más de 25 años- advierten que la derecha debería hacerse cargo del país. "Son los únicos capaces de poner orden. Proponen que los políticos se ajusten, mientras que los que están ahora se aumentan el salario", dice él. Así como antes hubo un link con el Mundial, ahora pienso en la política argentina. De nuevo, no es lo mismo pero hay algunos puntos de conexión.. Durante el espectáculo se desplegaron banderas de España. Foto:twitter.com/idiazayuso

El desfile inicia con el vuelo de la Patrulla Aguila, que deja en el cielo una estela en amarillo y rojo. Se escuchan aplausos. Los aviones desaparecen detrás del Palacio de Comunicaciones. La postal es impresionante. La bandera española queda dibujada en el cielo durante unos minutos.

Pasa un tiempo hasta que la gente comienza a desconcentrarse. Las calles de Madrid están llenas de gente. Lo normal. Más que lo normal. Eso sí, esta vez los turistas parecen ser menos: todo el protagonismo lo tienen los locales que pasean con sus banderas celebrando el orgullo de ser españoles.

Más postales de la fiesta por el Día de la hispanidad en Madrid

La fuente de Cibeles, frente al Palacio de Comunicaciones fue uno de los principales puntos del desfile por el Día de la Hispanidad

Desde muy temprano jóvenes, niños y adultos paseaban por las calles de Madrid con sus banderas

Nadie quiso perderse la fiesta

Día de la hispanidad en Madrid

Muchos llegaron desde lejos para celebrar el Día de la hispanidad en Madrid

Entre los manifestantes, muchos jóvenes aseguran que la derecha es la mejor opción para que España salga adelante

Bandera bicolor, dress code obligado para celebrar la fiesta nacional

Nadie quiso perderse el desfile por el Día de la Hispanidad en el Paseo del Prado de Madrid