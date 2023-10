Escalofriantes relatos en primera persona de lo que se vive en Israel

Con el comienzo de una nueva guerra en Medio Oriente, el miedo y la desesperanza no tardaron en aparecer. Tras el ataque de Hamás a Israel, miles de familias quedaron separadas sin saber qué les deparará el destino. Durante una conferencia de prensa con medios latinoamericanos que realizó Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, tres ciudadanos contaron los horrores que viven desde que los bombardeos llegaron a sus tierras durante las primeras horas del sábado 7.

Más de 1200 civiles han muerto, 247 soldados caídos de momento y al menos 97 víctimas son rehenes del grupo terrorista, quienes también utilizan ciudadanos palestinos para ponerlos al frente de los tiroteos y cubrirse. Roni Kaplan, capitán israelí y portavoz de las Fuerzas de Defensa, informó que mientras los ataques en la Franja de Gaza continúan, el ejército se enfoca en combatir al comando de Nukhba, el escuadrón de la muerte de Hamás, que desempeñó un rol importante en la invasión.

"Según la información que obtuvimos a partir del interrogatorio de terroristas cautivos que hemos detenido aquí en Israel, en el marco de los combates con ellos, encontramos más de 1200 cadáveres de terroristas y otros más en la Franja de Gaza, también dentro de espacios abiertos de poblados israelíes, y hasta este momento seguimos combate cuerpo a cuerpo. Aún no está depurado de terroristas la zona sur israelí", informó.

El objetivo de las fuerzas militares del Estado judío es atrapar a los terroristas infiltrados a lo largo de Gaza. Para esto, se analiza con tecnología de reconocimiento facial los videos subidos a Internet por parte de esta agrupación palestina, con lo que podrán identificar a los terroristas involucrados. Se encuentran, entre tanto, en la fase final de la reparación de la valla de seguridad entre Israel y la Franja; de hecho, hay 35 batallones preparados para ingresar si el gobierno lo ordena.

La sesión informativa fue dirigida este jueves 12 por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lior Haiat. Participaron también tres familiares de desaparecidos, los cuales estarían secuestrados en Gaza; contaron los calvarios que viven desde hace días, lo cual no los deja dormir por las noches ni despegarse de sus televisores en búsqueda de alguna noticia de sus seres queridos. Alguna esperanza.

Vieron a su hijo por última vez en los videos de Hamás

Alex Maayan, ciudadano argentino-israelí, habló de su hijo, Ron, de 19 años. No es un soldado de combate, sino que está establecido en una base en el límite con Gaza, cuyo oficio es administrar los permisos a los locales para que puedan entrar y salir con mercadería de Israel. La última vez que habló con sus padres fue justo antes de que lo atraparan.

"El sábado a las 6:00 de la mañana, mientras estaba en una guardia, se despierta con un bombardeo muy fuerte, más de lo normal. Instantáneamente nos llama por teléfono y nos empieza a contar en directo lo que pasaba; el bombardeo se hacía más y más potente, escuchaba tiroteos y gritos en árabe. En un momento desconecta el teléfono y nos empieza a escribir por WhatsApp, no podía hablar porque estaban muy cerca y ya estaban al lado", recordó el hombre.

Israel está en guerra contra Hamás. Foto: Archivo

Los últimos mensajes de Ron fueron una despedida: "Ya terminó todo, este es el final, están al lado de la puerta. Los quiero mucho, chau", entonces su teléfono se desconectó. Alex y su mujer, entre la duda de si el muchacho estaba vivo o muerto, encendieron la televisión para ver si tenían noticias, pero todavía no había nada sobre esa guerra que recién se abría paso.

"Las primeras horas fueron un suplicio porque estábamos casi seguros que no estaba mas con nosotros, pero después salió por las redes sociales un video de Hamás, que lo muestra a mi hijo, el secuestro, el ataque a la base se ve, y que lo sacan vivo a él y a otros dos soldados, estaban maltratados pero vivos, y para mi fue una especie de alivio de saber que no lo mataron, sino que lo secuestraron para Gaza", añadió.

Esa filmación difundida por el grupo palestino es la única información que tuvieron de Ron hasta entonces. El ejército aún no pudo avisarles nada, y lo que más le preocupa a esta familia es que el joven de 19 años -nacido en Argentina como su padre- es asmático y sin su inhalador corre peligro su vida.

Otro argentino que busca a sus dos hijos

El pasado argentino de Itzik Horn lo acompaña, y se le hace un nudo en la garganta cuando habla de desaparecidos. "Mis dos hijos, Iair y Eitan Horn, faltan de su kibbutz desde el sábado. No tenemos contacto con ellos, no sabemos absolutamente nada, no tenemos información extraoficial ni oficial; suponemos que están secuestrados en Gaza".

Lo último que supieron de ellos es que estaba cerrando su refugio aquel primer día del ataque a las 8:30 de la mañana. A medida que las noticias advertían que las comunas a su alrededor eran atacadas, esta familia ya se lo veía venir. "Intentamos comunicarnos, no tuvimos ningún tipo de respuesta. El domingo a la mañana vuelvo a intentar comunicarme, amigos de otros kibbutz empiezan a hablarnos. Ya como padre tenía esa fea sensación en el estómago", recordó.

Hamás burló la seguridad de Israel y lo atacó de sorpresa el pasado sábado. Foto: Archivo

"Llamo al mejor amigo de uno de mis hijos y me dice que lamentablemente no estaban, no los encontramos. Yo le repregunté lo que dijo, no porque no haya entendido, sino porque no quería entenderlo", detalló Horn. No estaban entre los cuerpos, ni escondidos o entre los refugiados; instantáneamente hicieron la denuncia e iniciaron la búsqueda en los hospitales. Por deducción, determinaron que estaban en Gaza secuestrados.

De este modo, sumó: "Cuando subían las primeras imágenes de Hamás desde la televisión israelí, había gente que se enteraba dónde estaban sus seres queridos por eso y yo pensaba ‘qué desgracia enterarse por un video que subió el Hamás que sus familiares son secuestrados a Gaza’. A partir del domingo a la mañana yo también comencé a mirar los videos con desesperación a ver si encontraba a mis hijos. No los ví".

"Yo soy argentino y, como a muchos les pasará, a mí el término 'desaparecido' me produce un nudo en el estómago. No sabemos si están vivos, muertos, prisioneros. Lo primero que queremos es saber cuál fue el destino de nuestros hijos; yo estoy dispuesto a escuchar lo peor, si están muertos los enterraremos y los lloraremos; y están prisioneros en Gaza será medio consuelo, por un lado, me aliviará saber que están vivos, pero si son prisioneros de Hamás, están en manos de una organización terrorista cuyo único fin es la exterminación del pueblo de Israel".

El calvario de una joven israelí que busca a sus padres

Yulie, de 27 años, fue otra de las personas que habló durante la conferencia. Su relato, al igual que el de todos, comienza el sábado pero a las 6:20 de la mañana, cuando las alarmas, tiros y bombas la hicieron resguardarse en un refugio. La suerte de sus padres no fue la misma: "Aproximadamente a las 9:30 estuve platicando con mi mamá por WhatsApp cuando de repente me dice que alrededor de la casa hay terroristas que están intentando entrar".

Media hora más tarde, le llegó a ella y a su hermana una foto que se mandó por Telegram en donde se lo puede ver a su papá con dos terroristas de Hamás a los costados agarrándolo. "Desde entonces no sabemos nada de ellos. Estamos pensamos que están secuestrados adentro de Gaza. Siempre escuchamos gente que está allí adentro que son violados y asesinados", añadió.

Tiempo después fue rescatada de ese refugio, pero antes de poder llegar a otro destino más alejado de los ataques, un terrorista irrumpió frente a ellos mientras comenzó a dispararles. En menos de dos minutos, los soldados israelíes lo asesinaron y pudieron trasladar a la joven junto a su hermana a otro lugar desde un camión.

El video de los testimonio de las familias israelíes