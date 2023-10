Cómo decirle a tu pareja que ya no lo amás más

¿Qué pasa cuando te das cuenta que ya no amás más a tu pareja, y cómo te das cuenta? Son dos preguntas muy difíciles de respondernos cuando estamos en ese proceso. Primero por el duelo, por la falta de amor hacia el otro, segundo por querer

hacércelo saber sin que sufra. Terrible tarea si el otro continúa amándonos, en realidad, dolorosa tarea para ambos. Decir, comunicar “ya no te amo” es una de las situaciones más violentas y dificultosas de realizar. Con solo una frase mal hecha

podemos agregarle mucho sufrimiento al otro, en cambio, con la mejor empatía posible podemos posibilitarle una elaboración sana y un duelo más rápido.

¿A qué llamamos amor? ¿Cómo es amar a otra persona?

Amar a una persona, es una construcción, es poder crear juntos proyectos que los lleve a disfrutar del proceso juntos. Amar a otra persona, es distinto de quererla. El amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Puede verse como un valor o como una propiedad de las relaciones humanas. El concepto del amor es amplio y complejo. Puede referir al amor como amistad, amor romántico, amor filial, amor propio, amor místico o amor por una causa. El amor también es una decisión deliberada, una intención o un proyecto de vida. Como tal, es un valor fruto de la madurez. Una persona que toma la decisión de amar es aquella que pone en primer lugar la valoración y el bien del otro. El amor, en cambio, implica una actitud intencional de aceptación y un compromiso.

La RAE define la palabra "querer" como: desear o pretender (algo). Querer implica un sentimiento de afecto y tener las ganas de poseer algo. En una relación amorosa podría definirse que es la etapa del enamoramiento, sabemos que existe un sentimiento diferente a la amistad, es la adrenalina del inicio de una nueva aventura. Mientras que "amar", la RAE lo define como “tener amor a alguien o algo” y el amor lo define como: “sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”.

En una relación amar, en entregarse a la pareja, se crea un vínculo de unión, llega después del enamoramiento y no se crea, se trabaja todos los días por él. En definitiva, es una construcción con el otro no solo de proyectos, sino de valoración y sentimientos

totalmente puros por el otro. Y por qué hacemos la diferencia, porque quisiera que se entienda de donde partimos cuando nos damos cuenta que ya no amamos más…de un lugar virtuoso y cuidado por el otro. Siempre y cuando haya sido una relación madura y cuidada.

¿Cómo nos damos cuenta que ya no amamos más a nuestra pareja?

Si la negación no está muy a flor de piel o firme en su defensa, podremos darnos cuenta que ya no disfrutamos de los proyectos con el otro, que ya no son los mismos, la planificación en pareja se va diluyendo, los sueños juntos se desvanecen y lo peor te vas dando cuenta que no podés corresponder al amor del otro. Aunque nos duela: a veces se ama, a veces no. No es una decisión, no podemos controlar este tipo de sentimientos. Podemos estar cómodos en una relación pero no amar, podemos ambas cuestiones a la vez o ninguna.

Cuando te das cuenta que ya no comparten los proyectos que juntos planearon y los sueños se desvanecen se convierte en una experiencia difícil de manejar y dolorosa, porque no puedes corresponder a su amor y no quieres lastimarla. El amor no es eterno y a veces si. El amor como construcción, es una energía en constante movimiento que se transforma a lo largo del tiempo, evoluciona, crece, se va apagando, a veces, desaparece y otras se convierte en un sentimiento fuerte, estable y duradero. Todos en general hemos jurado amor eterno alguna vez, y en ese momento no mentimos, son frases lindas que se dicen para expresarle al otro nuestro deseo de poder amarlo para siempre. Y como ya sabemos, que a veces no se logra, en realidad no es un juramento, ni es una promesa. Es ni más ni menos, que una declaración de deseo: "quiero amarte para siempre".

Esto es duro pero real, y es necesario saberlo cuando amamos a alguien. Cuando nos comprometemos emocional, sentimental y sexualmente, el contrato siempre es y debe ser revisable y se puede finalizar en cualquier momento. Somos libres para amar y poder elegir. Poder elegir cuanto tiempo estar con alguien y como. Es un contrato de a dos que puede finalizar cuando sea necesario. No hay ni se puede contratar infinitamente.

Somos libres para amar y poder elegir.

Descubrí que no amo más a mi pareja. ¿Cómo se lo digo?

Y ahora sí, entremos de lleno al tema que nos trae hoy: uno de los aspectos más difíciles cuando se decide terminar una relación de pareja es precisamente hacerlo y cómo hacerlo. Sobre todo cuando por diferentes razones personales, ya no se desea estar al lado de la pareja con la que probablemente se pensaba se podría llegar a estar toda la vida. No solo es una situación difícil para la persona a la que se ha dejado de amar, sino también para la que ha decidido terminar, quien es la que tiene que pensar de qué manera comunicarlo.

Vale la pena aclarar que hablamos, en línea general, de parejas que han tenido una experiencia lo más sana posible. En la mayoría de los casos, lo que se pretende es terminar de la manera más amigable sin descuidar al otro. Es por eso que cuando llegue el momento, hay que tomar ciertas medidas para hacerlo de la manera más adecuada, clara y sincera de transmitirle el mensaje.

Los duelos de las historias que terminan bien son más cortos y duelen menos. Cerrar sanamente la historia con tu pareja, es una de las cuestiones más reconfortantes del mundo en medio del sufrimiento por la pérdida.

A veces sucede que el amor se va extinguiendo y no hay ningún motivo que lo explique. Pasa que estás con tu pareja muy a gusto y no sabes por qué te vas desenamorando. Y lo peor, es que no es culpa tuya, ni de tu pareja. Simplemente sucede. Entonces: llega el momento de decirle a la otra persona que hemos dejado de amarla. ¿Cómo hacerlo sin lastimar? Decir “ya no te amo más” es doloroso para ambos, pero es importante ser honestos cuando ya hemos decido expresarlo. Lo recomendable es ser amable, cuidar las palabras y actitud para no complicar la situación, que ya de por sí es difícil de digerir.

Es importante tener una actitud sincera, firme y de escucha activa. Tratar de hacerlo personalmente y sin vueltas. Jamás por whatsapp ni con frases famosas “ No sos vos, soy yo”. Deber ser con total honestidad pero sin necesidad de entrar en temas que

dañen más la relación en el final. Esto demuestra respeto para ambos. ¿Pero que sucede con la otra persona? Cuando alguien dice "ya no te amo", a la otra persona solo le queda aceptarlo con humildad y generosidad. Es duro, es difícil, pero es también muy liberador. Solo se puede aceptar lo que nos están diciendo ( En el tiempo que cada uno pueda ) y agradecer la honestidad, que no es lo más común en nuestros días. Es importante tener una actitud sincera, firme y de escucha activa.

Antes de comunicárselo a la pareja, debemos de tomar en cuenta las siguientes cuestiones

En general, nos basamos en lo que creemos que sentirá el otro cuando le digamos que no amamos más. Creemos que se sentirá de tal y cual manera y que su sufrimiento será letal. Pero la realidad es que no sabemos como se sentirá al escucharlo, ni como

continuará su vida después de esta “nueva” verdad. Quizás no es ni nueva, quizás ya se lo veía venir, quizás es lo que estaba necesitando. Y también puede pecar en no haber querido ver las señales ni darse cuenta a tiempo de lo que pasaba en la pareja. Dicho esto, ahora sí podemos pensar en la mejor manera de comunicarlo. No tomar decisiones de forma impulsiva es fundamental. Dejar la ansiedad y espera el momento oportuno es primordial. Y menos cuando uno está muy enojado con el otro.

No esperes a que llegue el “momento perfecto”

En realidad nunca se encuentra el momento indicado, ni el perfecto ni el adecuado. Siempre será difícil comunicar a la pareja la falta de amor. Primero: Es esencial decirlo y transmitirlo una vez que se tomado la decisión y reflexionado ampliamente sobre la misma. El posponer esta conversación, solo puede empeorar las cosas, ya que se le seguirá haciendo creer al otro que la relación continúa sin inconvenientes cuando no es así. También para la propia persona que se quiere separar y necesita comunicarlo, no es sano continuar la pareja con una persona a la que no se ama.

Se termina una etapa pero comienza otra

Es natural, sentir miedo, hasta pánico pensar en un futuro con una nueva pareja. Pero este final, si o si es la apertura a una nueva etapa, y vale la pena transitarla. Es lógico que podamos sentirnos tristes por un tiempo porque esa persona formaba parte de nuestra vida y nuestra rutina cotidiana y porque sentimos cariño hacia ella, nos dama amor, cariño, seguridad…Sin embargo, cuando uno se da el permiso de vivir con nuestros verdaderos sentimientos y lo enfrentamos, después de un tiempo, realizando un

duelo lo más sano posible, se irá superando día a día. Es natural, sentir miedo, hasta pánico pensar en un futuro con una nueva pareja.

No te sientas culpable

Esto es fundamental que lo tengas en cuenta: Si has decidiste terminar con tu relación de pareja, no caigas en la trampa de sentirte culpable por hacerlo. Tus motivos son los suficientemente válidos, ya que se trata de tu bienestar y para estar bien con una persona

primero se debe de estar bien con uno mismo. Por lo tanto, es mejor la verdad para no continuar engañándose a uno mismo y a otra persona. Además cuantos casos hemos escuchado, que por sacrificarse por el otro uno lo termina hasta odiando, si así como lo

estás leyendo.

Por último

Una vez que ya hemos dado cuenta de nuestros sentimientos, debemos si o si comunicarlos. Jamás estamos enojados ni ansiosos. Frases como: “no sos vos, soy yo” a esta altura son casi una falta de respeto. La delicadez, calidez con la mayor empatía posible, posibilitan que el mensaje sea directo, sin vueltas y firma dañando lo menos posible al otro. Saber que va a sufrir, porque es inevitable, pero no sabemos cuanto, ni como. No nos hagamos demasiado cargo del sufrimiento que “creemos” que el otro tendrá. Siempre cara a cara, no hace falta decir que si lo amaste de verdad y sos una persona madura esto es cara a cara y jamás con intermediarios ni por whatsapp. Nunca en público, ni en una fiesta, ni en una cena con velas. Te aseguro que lo vas a marear y lugar

contradice con la información que va a recibir.

Una vez dicho, sólo queda poder contener al otro, quien puede reaccionar de mil maneras diferentes. Se puede enojar, se puede ofender, hasta puede negar la información y seguir como si nada. Ahí tendrá que reforzarte y reforzar la comunicación y repetirla cuantas veces necesites. No dañes, pero tampoco dejes que te dañen. Escucha a la otra persona, responde sus reproches, si los hay, y continúa con tu postura. El mayor acto de amor hacia la otra persona es nuestra sinceridad, nuestra verdad, creo que es hasta una falta de respeto y desconsideración que no sepa nuestros verdaderos sentimientos y viva en una pereja “despareja”.

Ahora sí podés decir “no te amo más” para amar plenamente lo que está por llegar. Daniela Rago.

* Lic, Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

Twitter: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4