Televisión de garaje: los canales de streaming marcan tendencia y llegan a las provincias

Tras su éxito en Buenos Aires, el formato de los canales de streaming se multiplica cada vez más y comienza a tener sus primeras experiencias en algunas provincias del país. En Mendoza, ya hay más de cinco canales con numerosas propuestas y aunque las audiencias por el momento se concentran en Capital Federal, emprendedores y empresas locales apuestan por generar la base de lo que consideran “el futuro de los medios de comunicación”.

En este marco, algunos referentes del sector dialogaron con MDZ. “Los canales de streaming son una nueva manera de comunicar y la ola de este formato está llegando a Mendoza”, argumentó Franco Atencio, fundador de Goreme Media, uno de los canales pioneros de este formato en nuestra provincia. “Arrancamos siendo un par de locos y ahora los grandes empresarios se entusiasman y quieren participar. No somos ese streaming tradicional donde una persona en su habitación habla o juega y genera contenido en vivo, estamos a otra escala: somos un medio digital”, analizó Atencio.

En su gran mayoría, los canales de streaming cuentan con varias similitudes: por lo general, son canales que transmiten contenido en vivo mediante plataformas como Youtube o Twitch y cuentan con una programación de no más de 2 o 3 programas por día. Son realizados por jóvenes que en buena parte no superan los 30 años y se presentan de manera relajada en estudios equipados con micrófonos de calidad, cámaras y fondos animados o escenografías que son dignas de cualquier estudio de TV. Parecen radio, pero se ven como televisión: en realidad, no son ninguna de las dos. “Hace rato que la televisión ya no le habla a un público joven y con este nuevo formato estamos llegando a chicos de 18 o 19 años”, agregó Atencio y también admitió “Yo creo que el streaming le robó el alma a la televisión, acá no se sabe cuál es el límite y en la TV ya está todo planteado”.

"Sacrilegiosas", una de las propuestas más vistas del canal de streaming mendocino Goreme Media.

Debido al avance de la virtualidad, el fenómeno de este nuevo formato comenzó a surgir sobre todo durante la cuarentena por COVID-19 y rápidamente logró llamar la atención de un sector importante de la juventud que no estaba siendo interpelado por los medios tradicionales. Su principal antecedente es sin dudas Vorterix, el medio de Mario Pergolini que años atrás, sorprendió con la "televisación" de su estudio de radio cuando empezó a transmitir por internet su programación habitual pero en formato audiovisual. Sin embargo, el formato comenzó a tomar vida propia con el paso del tiempo y ya en la post-pandemia se multiplicó y expandió principalmente mediante las plataformas digitales.

En la actualidad, LuzuTV y Olga, son los dos canales que cuentan con los mayores niveles de audiencia en el país. En el caso del primero, todas las mañanas supera las 60 mil personas conectadas que interactúan con su contenido. En lo que respecta al segundo, supera las 30 mil personas y si bien cuenta con una menor cantidad de vistas, la realidad es que no tiene nada que envidiar: hace dos semanas atrás, Lionel Messi, una de las figuras con más relevancia a nivel mundial, aceptó ser entrevistado en su propia casa por el fundador y principal conductor de este canal, Migue Granados.

Migue Granados y Lionel Messi en una entrevista para "Soñé que volaba" programa central del canal de streaming Olga.

En consonancia con el buen momento del formato a nivel nacional, en nuestra provincia, los canales de streaming comenzaron a ser cada vez más en este último tiempo y el formato convoca a los jóvenes como audiencias pero también como creadores de contenido. Debido a esto, no son pocos los que en algún momento, fantasean con tener un programa de streaming entre amigos de manera amateur o buscando un espacio en alguno de los canales que ya existen. El emprendimiento, aparenta ser sencillo y fácil de hacer, pero lo cierto es que requiere de un sofisticado financiamiento y una considerable estructura laboral para lograr sostenerse. “En este momento hay un boom y con el paso del tiempo seguramente se va a empezar a depurar y quedarán los que se tengan que quedar”, reconoció el fundador de Goreme Media.

Por su parte, Gerónimo Montenegro, productor general de contenidos en Malbec Play, otra de las expresiones 100% mendocinas de este nuevo formato manifestó " La aparición de los canales de streaming es la voz de la juventud que hace años viene ausente en los medios tradicionales. Ahora en cualquier lugar con una cámara, un micrófono y una conexión a internet, cualquiera puede crear contenido". Por otro lado, y con respecto a los niveles de audiencia que por el momento se encuentran relativamente bajos en la provincia, agregó: " El rating siempre estuvo concentrado en programas realizados exclusivamente en CABA, no es casualidad que este fenómeno ahora se traslade también a los canales de streaming. No creo que sea por el tipo de equipamiento ni por los contenidos que tenemos acá. Considero que tiene que ver con la capacidad de alcance que tenemos quienes lo llevamos adelante".

Entre los canales de streaming que hoy por hoy se encuentran liderando los niveles de audiencia a nivel nacional, hay una particularidad que no es menor: casi todos son realizados en Buenos Aires y en su gran mayoría, son llevados adelante por influencers que tienen una fuerte llegada en sus redes sociales, como así también, por actores o actrices de telenovelas o figuras relevantes que en algún momento tuvieron un paso por la TV nacional. Tal es el caso de Diego Leuco, quien hace un tiempo decidió dejar la pantalla de TN para abocarse por completo a la conducción de “Antes que nadie”, uno de los programas principales de la grilla de LuzuTV. "Antes que nadie", el programa que conduce Diego Leuco todas las mañanas en LuzuTV.

En este sentido, el fenómeno de los canales de streaming a escala regional se desarrolla con una cualidad que, por momentos, parece ser una desventaja para las provincias: sus contenidos no cuentan con la presencia de influencers o grandes estrellas de la TV nacional. Sin embargo, a pesar de esta realidad, el formato continúa extendiendo sus fronteras.

Rosario y Córdoba también buscan posicionarse

Ignacio Noviski, co-fundador de Brindis TV uno de los primeros canales de streaming que existen en Rosario, en diálogo con MDZ, argumentó “Los canales de streaming traen a un público que estaba consumiendo solo redes sociales. Los jóvenes de entre 17 y 25 años son la audiencia de estos nuevos medios, esto se debe a la elección de temáticas afines a las problemáticas juveniles, la liviandad en el lenguaje o la naturalidad de quienes participan”, y además agregó “Si alguien piensa que los canales de streaming se abocan solo al entretenimiento, desde ya que está equivocado. Hoy en día hay múltiples espacios que apuestan a informar y desarrollar múltiples temáticas”.

Con respecto a la realidad que atraviesa el fenómeno en las provincias, Noviski admitió “Para poder concentrar la audiencia y tener un piso con el que crecer, hoy en día el foco está puesto en las figuras que aparecen delante de la cámara” y sentenció: “Esto lleva a otro debate, y es que en el interior no se construyen figuras famosas como sí se hace en Buenos Aires. Vivimos en un país en donde desde Salta hasta Ushuaia se habla de la vida de las mismas 150 personas que viven en CABA. Internet viene democratizando este dilema y creo que es un fenómeno que recién está iniciando y tiene un gran recorrido por delante.” "Enchastre" es uno de los programas centrales de la programación de Brindis TV, primer canal de streaming rosarino.

Por su parte, Román Prado, fundador de Mid Look, el primer canal de streaming de Córdoba declaró: "Hoy en nuestro canal tenemos un programa donde se le da lugar a emprendedores tecnológicos, founder y desarrollistas IT y estamos en la pre producción de un programa político con comunicadores menores de 30 años", y al mismo tiempo, mencionó "Sabemos que nos espera un camino con muchos obstáculos, generar audiencia lleva tiempo y trabajo y por supuesto una fuerte inversión tecnológica".

Consultado por las particularidades del sector en su provincia, Prado argumentó: "Al ser los pioneros en Córdoba nos encontramos con productos que pretendían ser similares a los de Capital Federal y la audiencia de acá requiere de otro tipo de contenidos. Considero que hay un nicho muy grande que demanda un entretenimiento local y regional y hacia allí apuntamos."

Por otro lado, Prado se refirió a las cualidades que tiene el financiamiento de este nuevo formato, “tanto YouTube como Twitch son plataformas ágiles y ofrecen métricas completas y minuciosas sobre el tráfico de audiencia”.

“La monetización de los contenidos es muy complicada por los cambios constantes en las reglas de juego que imponen estas plataformas, además del copyright por la reproducción musical. Por lo tanto, con respecto al financiamiento no lo atribuiría a las plataformas sino al sistema de pautas y métricas de los medios tradicionales", agregó.

En este marco, gracias a sus producciones mainstream y a los altos niveles de audiencia que concentran a nivel nacional, los canales de streaming en la actualidad, revolucionaron el consumo mediático de un importante sector de la juventud. Sin embargo, su desarrollo en otras partes del país por el momento es una incógnita. Lo cierto es que estos nuevos medios continúan multiplicándose y a pesar de no contar con grandes audiencias en sus versiones regionales, la oferta sigue creciendo con la promesa de ser el "futuro" de la radio y la TV.

