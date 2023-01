Sexta audiencia del juicio por Fernando Báez Sosa: detalles dramáticos y un final imprevisto

Después de un día intenso, en el que predominaron los testimonios de médicos, peritos y policías, el tribunal que lleva adelante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa finalizó la jornada antes de lo previsto, debido a que llamó a un cuarto intermedio hasta el martes a primera hora. El motivo, según explicaron, es por una cuestión de falta de tiempo y lo que implica la declaración del último testigo que aportó un análisis de los videos tomados en el lugar aquella noche.

De esta manera, antes de las 18 de este lunes los jueces decidieron dar por finalizada la sexta audiencia del juicio contra los ocho rugbiers acusados.

Aunque se creía que el cuarto intermedio iba a durar solo unos minutos, Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, lo confirmó mientras se encontraba en las afueras del Tribunal Oral Criminal 1. "Me indicaron que por la hora y la extensión de los análisis del último testigo habrá cuarto intermedio hasta mañana", indicó el abogado defensor de los papás de Fernando.

El martes se analizarán los celulares de los acusados donde se podrá leer de forma oficial y completa los chats de los rugbiers antes, durante y después del crimen.

Javier Laborde, secretario del Ministerio Público Fiscal que realizó la visualización de los videos incorporados en la causa fue el último testigo de la jornada y detalló durante más de dos horas que al menos cuatro de los acusados -Lucas y Ciro Pertossi, Thomsen y Matías Benicelli- aparecían en la secuencia registrada por una decena de celulares, y por cámaras de seguridad urbanas y de privadas, entre las 4.30 y las 6.

Según precisó, "el primero que pegó" a Fernando "fue el atacante que aparece por atrás", y ubicó a Ciro Pertossi en la escena, aunque sin precisar si se trataba de él o de otro imputado al que no logró identificar.

Mencionó también a Lucas Pertossi "pateando a una persona en el suelo", y a Thomsen "haciendo ademanes de pegar patadas a una persona que se encuentra en el suelo".

En otro de los videos analizados, Laborde identificó, además, a Thomsen y a Ciro Pertossi cerca de las 6, en un local de Mc Donalds, con una vestimenta distinta a la que lucían al momento del crimen. Finalizó otra jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Foto: Télam

Antes de ese testimonio, el tribunal había escuchado los relatos de otros testigos clave como los forenses y los médicos que atendieron a Fernando en la vía pública aquella fatídica noche.

Los aportes médicos

Carolina Giribaldi Larrosa, la emergentóloga que asistió al joven cuando llegó la ambulancia, dijo que Fernando "no tenía posibilidad de sobreviva", pues no tenía ni signos vitales ni pulso cuando arribó la ambulancia minutos después a las inmediaciones del boliche Le Brique, en Villa Gesell, donde fue golpeado.

"Tenía pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso", aseguró en su declaración. "Nos encontramos con un masculino tirado en la vía pública sin signos vitales. Ya estaba fallecido, no tenía ningún signo vital. Tenía bastantes hematomas en el rostro. Uno en particular de zigzag en la mandíbula. Nunca respondió a los estímulos", aseguró.

Diego Duarte, forense que intervino en el examen del cuerpo del joven, por su parte dijo que "las lesiones más importantes son en el cerebro" y que "había una impronta de la zapatilla en la cara y el cuello", lo que da cuenta de las patadas que le dieron los agresores en esa zona y quedó reflejado en el video de las cámaras de seguridad que son parte de la causa.

Además, aclaró que "no presentó daños óseos" en su cuerpo y que los golpes le provocaron "un derrame cerebral" a Fernando.

"No hay apertura, lesiones que hayan lastimado la parte ósea, los golpes que recibió fueron suficientes para dañar el cerebro sin romper la parte ósea", especificó el especialista.

Sobre los golpes, aclaró que tuvo "un traumatismo de alta energía" y que al haber estado Fernando en el piso, y "aplicar compresión, queda marcada" la patada.

Además, Duarte aseguró que la víctima "tenía golpes en el tórax, producto de un golpe directo; también se observó una laceración o desgarro en el hígado".

En dialogó con la prensa, Burlando expresó que con el testimonio del médico forense y la doctora que lo socorrió en la vía pública está seguro de que "a Fernando le pegaron cuando ya estaba muerto".

"Cada golpe fue como un tiro", comparó el abogado con relación a como cada lesión que sufrió Fernando fue letal y era imposible que el joven de 18 años sobreviva al ataque.