Las mejores recomendaciones para llevar nuestra mascota de vacaciones

Sumar nuestra mascota al plan de nuestras vacaciones implica varias cuestiones a tener en cuenta. MDZ Radio conversó con el médico veterinario Mario Lombino quien brindó una serie de recomendaciones para llevar de vacaciones a nuestra compañía canina.

"Tener un animal implica una responsabilidad para muchos años. Dentro de la planificación tiene que estar esta observación qué pasará con él si nos vamos de vacaciones, para tener esta cuestión medianamente resuelta, así el animal tiene un bienestar con nosotros", expresó.

Primero, el especialista explicó qué debemos tener en cuenta la logística de los requerimientos que tenga el lugar a donde se va a ir. "Si te vas por ejemplo a una cabaña es importante saber si te van a recibir con tu animal. Si vas a viajar, por ejemplo a Chile, y querés llevar a tu perro, eso también requiere una logística, una serie de trámites que hay que hacer, los cuales se hacen en la veterinarias privadas, después hay que continuarlos en la oficina de SENASA, donde te dan un certificado veterinario internacional para que vos puedas trasladar o viajar con tu perro", indicó.

Por otro lado, para viajar por Argentina, el veterinario indicó que es preciso que el animal esté apto de salud, "solamente con los certificados de vacunación antirrábica, podes atravesar por todos los rincones de nuestro país".

El especialista indicó que algunos animales están adaptados a los viajes y que no tienen ningún problema, pero hay otros que necesitan un periodo de adaptación.

También destacó la importancia de agregar un cinturón de seguridad para tu perro que va al collar del mismo. Por otra parte, se debe tener en cuenta que el animal al viajar lo debe hacer sin haber antes comido un gran plato de comida, sobre todo si son viajes largos.

Si durante el viaje en auto hacemos paradas para descansar o ir al baño, el especialista advirtió que debemos tener en cuenta, que animal tiene las mismas necesidades. "Se debe bajar con correa y aprovechar para que el animal tome agua, esto es importante teniendo en cuenta las altas temperaturas para evitar una deshidratación, y haga sus necesidades", aconsejó.

Si bien el especialista indicó que la mayoría de los perros disfruta de los viajes, esto depende de las patologías de conducta que tiene el animal. "Si es un animal muy ansioso, es muy probable que no la pase tan bien, por ahí suelen babear mucho, algunos vomitan, por esta razón es muy importante la consulta con el médico veterinario", agregó.

Por otro lado, si queremos acostumbrar a nuestro perro a viajar, el especialista recomendó hacer salidas para que nuestra mascota se vaya adaptando a los viajes y lo pueda tomar como una cuestión natural.

Si por el contrario, el animal no está acostumbrado a viajar y de repente lo sometemos a un viaje, "no la va a pasar bien, ya que será una cuestión sumamente extraña, y le producirá estrés".

En el caso de los gatos, el especialista indicó que es importante entender que "no es un perro chico, es mucho más independiente y no la pasa tan bien en un viaje a no ser que sea un animal que esté adaptado a esto y acostumbre a ir de un lado al otro". Por esta razón Lombino aconsejo dejarlo en la casa a cargo de una persona si nos vamos de vacaciones.