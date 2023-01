Exclusivo: la desopilante entrevista de los Reyes Magos con MDZ a horas de una noche mágica

Quedan pocas horas para que los Reyes Magos visiten cada una de nuestras casas y dejen sus regalos para que, al momento de despertarnos, corramos hasta los zapatos (puestos meticulosamente la noche anterior) para encontrarnos con la ilusión.

Melchor, Gaspar y Baltazar, quienes ya tienen todo listo para empezar a recorrer el largo viaje por el mundo, hicieron una parada técnica en Godoy Cruz (Mendoza), ya que el próximo jueves, desde las 21.30 en el exautódromo Los Barrancos, serán parte de la 46ª edición de la Cabalgata de los Reyes Magos, un espectáculo popular único en la provincia que convoca a miles de personas.

Antes de salir a escena, los tres Reyes Magos dialogaron con MDZ sobre esta fecha tan particular en la vida de niños y niñas; aunque también se animaron a hablar de las nuevas tecnologías; la relación que tienen con Papá Noel; el mundial ganado por la Selección argentina; y los beneficios de que exista una plataforma de venta de artículos online.

Melchor, Gaspar y Baltazar con algunas de las cartas que les enviaron millones de niños y niñas de todo el mundo. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Argentina campeón del Mundo: cómo lo vivieron Melchor, Gaspar y Baltazar

No hace muchos días, los argentinos vivimos una de las mayores alegrías colectivas de los últimos 36 años. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, y con Lionel Messi como figura, alcanzó la Copa del Mundo en la cita que se desarrolló en Qatar, un sitio cercano a los tres Reyes Magos.

"Lo vivimos con mucha intensidad. Ahí cerquita de casa porque se jugó en Qatar. Lo bueno es que estábamos cómodos con el clima", comenzó diciendo Melchor. Y agregó: "Estábamos preocupados por la gripe del camello (enfermedad respiratoria viral provocada por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio), pero la gente del Senasa ya les hizo los PCR a los camellos y quedaron aptos para poder circular por Argentina. De todos modos, para que no estén tan cansados, en la Cabalgata de los Reyes utilizaremos caballos, que están más acostumbrados al terreno del exautódromo Los Barrancos".

"Estamos muy contentos de que Argentina haya alcanzado las tres estrellas. Es un regalo para este país, que se logró gracias a un cuarto rey mago como lo es Lionel Messi", agregó Melchor.

Melchor, sin lugar a dudas el más futbolero de los tres Reyes Magos. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Gaspar, por su parte, con un perfil un poco menos futbolero que el de su compañero de viaje, declaró que "para nosotros fue muy importante que la Selección argentina haya ganado el Mundial. Obviamente, más allá de no ser de este país, tiramos para Argentina, a pesar de que nuestros camellos son de Qatar".

A modo de anécdota, Gaspar comentó que hace unos años "nos encontramos con Tití Fernández y él nos pedía que Argentina fuese campeón del Mundo", y agregó: "Nos costó cuatro años, pero lo pudimos lograr". Gaspar destacó la importancia de que Argentina haya ganado el Mundial en Qatar. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Baltazar, en tanto, explicó que "los chicos han pedido muchas camisetas de Messi y del Dibu Martínez, además de las clásicas pelotas de fútbol. Eso da la pauta de que el Mundial se vivió con mucha alegría".

"A diferencia de mis compañeros, yo hinché por los equipos de África porque soy Baltazar, pero bueno eso no quiere decir que no esté contento por la victoria de Argentina", se sinceró el tercer Rey Mago. Baltazar, a pesar de alentar a las selecciones africanas, se puso contento con el triunfo nacional. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Cómo viven la previa de la noche del 6 de enero

Baltazar fue muy claro al momento de declarar: "Durante el año lo que hago es controlar que todos los chicos de todos los países se porten bien porque por ahí me enteré que en las cartas ponen que han tenido buena conducta, pero no es así y no les hacen caso a las mamás y los papás, o no estudian y les va mal en la escuela. Por eso soy el encargado de controlar todo eso para después llevarles el regalo... o no", sentenció.

Por su parte, Gaspar reveló un gran secreto de los Reyes Magos al decir que "hay muchos sistemas para enterarnos de todo lo que los chicos hacen durante el año. Imaginate que a no todos lados llega la informática, por eso nosotros tenemos un sistema que escucha el corazón de los chicos".

"Recibimos muchos mensajes de los padres y las madres, no solo con los pedidos eh. Nosotros siempre estamos atentos para mantener todo el año viva la ilusión", dijo Melchor y agregó, ante los pedidos de último momento de los niños, que "siempre hablamos con Papá Noel, nos juntamos antes de empezar nuestro viaje y nos da un pantallazo de lo que sucede. Además, estamos usando mucha tecnología como la del GPS y la inteligencia artificial que nos ayuda mucho para tener todos los pedidos ordenados". Los Reyes Magos recibieron la inesperada visita de Emilia, quien aprovechó la oportunidad para pedirles sus regalos. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Millones de cartas y la relación con Mercado Libre

Por ahí, los Reyes Magos se encuentran con pedidos inusuales en las millones de cartas que reciben, aunque Baltazar prefiere destacar que "son muchas cosas las que se piden en las cartas, pero yo prefiero quedarme con aquellas en donde los niños y niñas escriben que quieren tener una mascota. Eso me parece muy tierno".

"Recién hablábamos de tecnología y por suerte tenemos como aliado a Mercado Libre, que nos ayuda mucho, sobre todo con los pedidos de último momento, porque imaginate que estamos en la otra punta y ellos se encargan de la entrega en Argentina", agregó Baltazar.

"Se podría decir que los repartidores de Mercado Libre son nuestra mano derecha en esta fecha", sumó entre risas Gaspar. Baltazar, Gaspar y Melchor están ansioso por comenzar con el recorrido, aunque anteriormente serán parte de la Cabalgata de los Reyes Magos. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Se viene la 46ª edición de la Cabalgata de los Reyes Magos

Como cada 5 de enero, la comuna de Godoy Cruz se prepara para recibir a la Cabalgata de los Reyes Magos, un evento sin igual en la provincia de Mendoza donde han llegado a congregarse más de 20 mil personas en el predio del exautódromo Los Barrancos y donde la Municipalidad despliega un show imponente para esperar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar.

Este jueves, desde las 21.30 y después de dos años de ausencia por la pandemia por covid 19, comenzará a desplegarse "El Encuentro Mágico", el show escrito y dirigido por Fabián Quiroga y que pondrá a 120 artistas en escena, quienes presentarán un gran show para la llegada, desde los cerros, de los Reyes Magos.