Tips que debemos tener en cuenta para poder subirnos a la ruta con nuestro auto

Antes de salir a la ruta para vacacionar, resulta imprescindible realizar un control en nuestro auto para saber si está en condiciones para emprender un viaje. MDZ Radio conversó con el especialista en electricidad del automotor y mecánica ligera, Fernando Romero, quien brindó una serie de recomendaciones con respecto a los controles que debemos realizar antes de viajar.

El especialista indicó que el chequeo general de un auto, implica revisar primeramente los frenos: las pastillas de freno, los lubricantes, cambiar el aceite. “Estas cuestiones son las que más se exigen en el viaje", advirtió Romero.

Además, resulta sumamente importante colocar refrigerante en el agua, para mantener la temperatura. La condición de los amortiguadores también resulta fundamental: "Es lo que le da estabilidad al auto, sobre todo si uno agarra un pozo u ondulaciones. Si la suspensión no está en condiciones, el auto puede ir para cualquier lado, sobre todo si está muy cargado”.

Repuestos usados: ¿una buena opción?

Romero indicó que muchas veces, las personas consultan por la necesidad del cambio de algún producto, "si no hace falta cambiar y puede estirar un poco más se puede dejar". Con respecto a los repuestos usados, indicó que no son recomendables, ya que no hay garantías. "Si hace falta cambiar, se cambia y si está en perfecto estado se deja", agregó.

Además, aconsejó que en el viaje, es recomendable llevar un bidón de agua porque siempre se puede consumir o se puede romper una manguerita en la ruta, allí podemos tener la opción de recargar. "Antes de salir aconsejo realizar un control de que no pierda agua por ningún lado, tirar todo el agua, limpiar el circuito, echar refrigerante y agua destilada", advirtió.

Presión de los neumáticos

Otro detalle que habitualmente no se tiene en cuenta, es la presión de los neumáticos, que es muy importante cuando uno va en velocidad en la ruta para la estabilidad del vehículo. El especialista recomendó que por lo menos una vez al mes, se debe controlar el aire de los neumáticos.

"Si los neumáticos no tienen la presión adecuada, pueden deformarse o romperse, por la presión del vehículo, la temperatura. Si se inflan mucho, puede romperse la suspensión. Tienen que tener la presión justa, entre 28 y 30 libras en un vehículo estándar" advirtió.

Rotación

Teniendo en cuenta que las ruedas de adelante suelen gastar más que las de atrás, Romero mencionó la importancia de rotarlas cada 10 mil kilómetros. "Cada ocho meses o una vez por año se deben cambiar los neumáticos de lugar para poder gastarlos de manera pareja", agregó.

Luces

Finalmente el especialista destacó la importancia de chequear todas las luces del auto. "La luz baja no debe encandilar, es muy importante regularla", aconsejó.