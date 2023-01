El destino oculto a media hora de Mar del Plata que sorprende a los visitantes

A media hora de Mar del plata y 420 km de CABA se encuentra Laguna La Brava, un sitio escondido e inesperado que sorprende por sus características sureñas en plena provincia de Buenos Aires.

La laguna se emplaza a la altura del kilómetro 40 de la ruta nacional 226 (Balcarce), de aguas calmas, de una profundidad de unos 8 metros y cuenta con una superficie total de 5 km cuadrados.

Permite realizar deportes acuáticos, nadar y realizar senderismo por la sierra sobre las que se recuesta.

Se cree que los pobladores de principios de siglo XIX fueron quienes denominaron el área donde se encuentra Laguna La Brava como la Zona del Vuulcan -abertura entre dos cerros- por su particular emplazamiento.

La misma está comprendida por un cordón montañoso que desciende de Tandilia, pasa por Balcarce, luego por Sierra de los Padres y desemboca en el mar, en la ciudad de Mar del Plata (a la altura de Cabo Corrientes).

En su margen oeste, la laguna se encuentra acompañada por la llamada Sierra Brava, delineando un paisaje comparable a las vistas de la Patagonia.

Entre los sitios preferidos para pasar la noche, los visitantes cuentan con el complejo Ruca Lauquen. Aquí, una década atrás, se abría la primera casa de té de la zona.

Actualmente se trata del complejo más extenso de la zona con capacidad para unas 150 personas en carpa; además cuenta con cabañas y aparts para 2,4 y 6 personas y en todos los casos ofrece pileta y acceso a diversos deportes acuáticos. La zona es especial para relajarse. Foto: Ruca Lauquen.

En la orilla norte y a pocos kilómetros de Ruca Lauque se encuentra la Villa residencial de Laguna La Brava, desde donde también se accede a la laguna -con una vista diferente- y cuenta con opciones de hospedaje: se puede pasar la noche en carpa en el Camping Club de Pesca Laguna Brava o bien consultar por cabañas o casas de alquiler temporario en las cercanías, según consignó NA.

Un apart o cabaña para dos personas promedia los 20 mil pesos la noche.

Para 4 personas o más, el valor de la noche inicia en los 28 mil pesos. En el caso de acampar en Ruca Lauquen, los menores de 12 años pagan 2 mil pesos y los mayores 3 mil.

Opciones durante el día

El deporte acuático es la gran alternativa para experimentar los distintos rincones que habilita La Brava. Se puede practicar ski acuático, windsurf, Stand Up Paddel, kayak, bote a remo y velero. No se permite moto de agua ni Jet sky. También se puede nadar.

Si bien se puede llevar, la gran mayoría de visitantes alquila por día para practicar el deporte sin apuros y viajar livianos de equipaje: El alquiler de kayak diario ronda los 4 mil pesos; el bote a remo por día tiene un valor de 6 mil pesos, y 4 mil el Stand up Paddle.

Asimismo, alrededor de la laguna se pueden realizar caminatas y escalar las sierras, senderismo, parapente, observación de cielo nocturno y avistaje de aves.

Otro lugar para visitar y conocer un poco de la historia del lugar es el antiguo Casco de Estancia La Brava.

Su dueña, Thelma Martin, recibe a los visitantes con gusto y los acompaña a recorrer el sitio mientras narra historias del lugar y brinda detalles de las construcciones de la época.

Este sitio se encuentra en el kilómetro 36,5 de la ruta 226, se llega en auto y se puede elegir para pasar un día de campo con té y visita guiada incluida, o bien para alojarse una o más noche con previa reserva. Entre las actividades que propone hay paseos a caballo y en bicicleta, talleres de arte, visita a la huerta orgánica y corral de ovejas.