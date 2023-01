Darse cuenta y que no sea tarde

Seguramente la vida nos pone frente a todo aquello que debemos aprender, y cuando no lo hacemos, volvemos a tropezar con una misma piedra. Cuando no nos damos cuenta, es porque solo tenemos una sola forma de enfrentar lo que nos pasa y seguimos tropezando con la misma piedra… Darnos cuenta es el paso primordial para poder cambiar lo repetitivo en nuestras vidas. Lo repetitivo nace desde nuestra infancia, y nos lleva a actuar siempre de la misma forma, por eso es tan difícil poder proceder de otra forma, se anquilosaron en nuestro ser, nos habituamos a tal o cual respuesta.

Y así vamos actuando a través de la vida automáticamente, sin tomar conciencia, sin darnos cuenta de cómo nos sentimos ni de cómo actuamos frente a la misma situación. En el darse cuenta, aparece la capacidad observar lo que está ocurriendo dentro de nosotros, y del mundo que nos rodea, tener conciencia de las experiencias pasadas, y prestar atención a nuestras sensaciones y de nuestras necesidades… Es un proceso que debemos encarar desde nuestra auto observación con autenticidad, para poder crear caminos alternativos y dejar de ser automático frente a cada circunstancia que debemos vivir.

La terapia Gestalt define como “awareness”, (darse cuenta de algo) y los japoneses emplean la palabra “satori”, como un proceso de comprensión profunda, que significa sacar los viejos eslabones oxidados para conocer y cambiar todos aquellos bloqueos que impiden el no darnos cuenta. Tomar conciencia es amigos, un despertar, es hacer consciente lo inconsciente, cuando no podemos es menester buscar ayuda terapéutica. Para cambiar algo necesitamos pasar por un proceso interno que seguro nos llevara tiempo.

Y lo primero es saber lo que nos perjudica, lo que nos hace daño, lo que nos hace tropezar con la misma piedra y van, y seguramente por esos constructos añejos, seguimos actuando de la misma forma sin darnos cuenta del dolor que esto implica en nosotros. Vamos dando la misma respuesta de siempre, trabajo, reflexión, auto observación, son los pasos a seguir, lo que nos permitirá cambiar si así lo deseamos. No se olviden que salir de nuestra zona de confort no es fácil, es mucho más cómodo quedarse ahí, y actuamos automáticamente cuando nos sentimos atacados, cuando ante una decisión dudamos, cuando perdemos la confianza en nosotros mismos, etc., y es entonces que encendemos nuestros “mecanismos de defensa”.

Cuando en verdad tomamos conciencia de lo que nos pasa, podemos entonces a empezar a cambiar nuestras actitudes, nuestras

respuestas, y es cuando podemos poner nuestra creatividad frente a las circunstancias que nos tocan vivir diariamente. No puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Debemos reflexionar sobre algunas de las cosas “conocidas” a las que nos hemos aferrado durante toda nuestra vida. Están en nuestra identidad - quién creemos que somos y que no somos - Estaban en nuestras creencias - aquello que pensábamos que era verdad y lo que consideramos falso - Y están en nuestros juicios - las cosas que teníamos por buenas y aquellas que considerábamos malas.

Entonces una luz mucho más brillante y hermosa, una luz destellante como un arroyo, resplandeciente como la luna, deslumbrante como el sol nos inundara. (Robert Fisher - El caballero de la armadura oxidada).

"Los cuentos sirven para dormir a los niños... y despertar a los mayores"

“Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.” Lin Yutang

* Carlos Daniel Tantucci - Consultor psicológico. productor y conductor del programa “Compartiendo Vida”, por FM "PARROQUIAL" 105.1