Una masiva marcha contra Nación podría generar caos vehicular en Mendoza este miércoles

Durante las últimas horas del martes, el Polo Obrero comunicó que realizará una marcha en contra de algunas decisiones del Gobierno nacional en cuanto a las ayudas sociales. "El Fondo ordena y Tolosa Paz nos condena", indicaron desde el sector anticipando la movilización.

"El miércoles 25/1 a las 9hs la Unidad Piquetera se moviliza desde Colón y San Martín, en repudio a las 160 mil familias despedidas de Potenciar Trabajo", indicaron desde el Polo Obrero.

"Estamos ante un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ningún objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilado/as y como vienen haciendo con el salario de los y las laburantes, frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas", reclamaron.

"No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160 mil personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso miserable de menos de $33.000 cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares", ampliaron en el comunicado.

Gabriela Mercado, quien estuvo a cargo de la actualización de datos del Polo Obrero de Mendoza sostuvo: "Es evidente que la actualización es una cortina de humo para procesar un ajuste. Tenemos 261 compañeros/as que están organizados, cumplen la contra prestacion y no pudieron actualizar datos".

Y remarcó: "Todos esos son parte del recortazo que anunció Tolosa Paz de 160.000 Potenciar Trabajo. Vienen a garantizar un recorte al gasto social como le pide el FMI".

"No deben dar ninguna baja. Ni mucho menos seguir manteniendo cerrados los cupos. Deben universalizar los programas y crear trabajo genuino", sentenció.