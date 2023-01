Forma de pago de la nafta: el proyecto que podría destrabar el conflicto y es un anhelo para los estacioneros

Como anticipó MDZ hace algunos días los estacioneros tomaron la decisión de dejar de cobrar con tarjetas de crédito el expendio de combustibles. La medida si bien esta firme no tiene fecha de inicio, confirmaron nuevamente desde CECHA a MDZ.

Las autoridades de la confederación que representa a las federaciones de expendedores de combustibles del país, se reunirán el 9 de febrero para analizar la situación de cada una de las federaciones asociadas. Además, mantendrán encuentros con legisladores, en su gran mayoría de la oposición, que apoyan el proyecto de Ley para bajar comisiones y acortar los plazos de pago de las tarjetas de crédito. De aprobarse equipararía los plazos de pago y el tope de comisiones con los demás países de la región.

La intención de los propietarios de Estaciones de Servicios Blancas, es que el proyecto de Ley presentado por la diputada María Victoria Tejada, del bloque Evolución Radical, modificatorio de la Ley 25.065 (Regulatoria del sistema de tarjetas de crédito, compra y débito) avance en las sesiones ordinarias del Congreso hasta convertirse en Ley.

Algo que desde CECHA ven con cierto optimismo por la adhesión al proyecto de legisladores oficialistas y opositores. Es por eso que decidieron esperar al comienzo de la actividad parlamentaria para ponerle fecha, en caso de no prosperar el proyecto de Ley, a la suspensión del expendio de combustible con tarjetas de crédito. Descartando que la media de fuerza, en las estaciones de servicio independientes, sea en el corto plazo.

En diálogo con MDZ Carlos Gold, Secretario de Asuntos Institucionales de CECHA y presidente de la Cámara de estaciones de servicio de Corrientes, dijo que esperan que prospere el proyecto de Ley presentado por la diputada Tejada que reduce las comisiones a un máximo de 0,5% y establece un plazo no mayor a las 48 horas para la acreditación de las ventas de combustible con tarjeta de crédito.

“De salir esta ley terminaríamos con el perjuicio financiero que nos genera cobrar a más de 10 días la nafta o el gasoil que vendemos hoy “, dijo Gold y agregó: “Nosotros cuando pedimos el combustible lo tenemos que pagar antes, si no las petroleras no te mandan el camión. Acá no corre el ‘espérame unos días que me depositen lo de las tarjetas’. Tenemos que poner uno arriba del otro para que venga el camión”, grafico

El miembro de CECHA y titular de la federación de estacioneros correntinos afirmó, “Esto nos genera un agujero financiero, agravado por la inflación. Muchas veces nos vemos obligados a girar en descubierto y los costos a pagar son muy altos. Cuando eso tiene una solución, por eso estamos esperanzados en que los legisladores, se pongan de nuestro lado y estén a la altura de la circunstancia”.

Asimismo, sostuvo que la situación para los propietarios de las Estaciones de Servicio Blancas, las sin bandera, es insostenible. Reconoció que están al tanto que en algunas estaciones de servicio suspendieron las tarjetas de crédito. "Prefieren perder ventas a seguir endeudándose por girar en descubierto”, sumó Gold

Sobre el volumen de ventas mensual con tarjetas de crédito y débito, Gold sostuvo que es cercano al 70%. “Esto se debe a que la gente aprovecha los días de descuento, especulan con el cierre para que el pago entre al mes siguiente y el otro tema - no menor- es por seguridad. Para llenar el tanque hay que disponer de entre 7 mil y 10 mil pesos, por lo que mucha gente opta por utilizar tarjetas o medios electrónicos de pagos para no quedar expuestas a un hecho delictivo”

Lo cierto es que por más que los propietarios de las estaciones de servicio independiente hayan decidido suspender las ventas con tarjetas de crédito, la medida no tiene una fecha cierta de inicio. El próximo 9 de febrero se reúnen las autoridades de CECHA quienes evaluaran la situación de las federaciones asociadas y el avance del proyecto de Ley, tras ese encuentro quedará definida la fecha de la suspensión al cobro con tarjetas de crédito. Algo que no seria en el corto plazo.