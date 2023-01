El “abuelo clavadista” cordobés volvió a sorprender a los turistas

Alberto Frascaroli, de 79 años, es conocido como el “abuelo clavadista” en Córdoba por sus saltos ornamentales en los ríos serranos. Y en las últimas horas, fue registrado por turistas en el balneario “La Olla”, ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, haciendo un salto mortal hacia atrás. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en TikTok.

En uno de los videos registrados se lo ve trepar en una piedra de gran altura y tirarse de espaldas en un salto impecable, mientras los turistas lo alientan con el cántico que se hizo popular tras el triunfo de la Selección nacional en el Mundial: “Abuelo… la la la la”.

Frascaroli ya fue furor por sus saltos el año pasado, y esta vez volvió mostrar su proeza haciéndose viral en poco tiempo en un video en el que se lo ve trepando por las piedras del Río Santa Rosa hasta acomodarse y arrojarse al agua.

La secuencia fue grabada por el tiktoker Diego Ghione y publicada en su cuenta @diegoghione4 donde ya tiene casi de 110.000 Me Gusta y cientos de comentarios.

Para Córdoba, Alberto Frascaroli ya es conocido en el valle de Calamuchita, por su habilidad para hacer saltos ornamentales sin que su edad sea impedimento para trepar rocas o darse impulso para arrojarse con una gracia envidiable a las aguas del ríos serrano.

Frascaroli es arquitecto y es oriundo de la ciudad de Villa General Belgrano, y según relató a la radio local FM 101,9, desde chiquito su abuelo lo incitaba a tirarse al río desde las piedras. “Desde ahí empecé a saltar siempre, a arroyos, desde árboles... Después, en el Liceo Militar practicaba lo que se le llamaba ´cuerpo libre´ y salto en cajón. Pero empecé a subir y hacer estos saltos de altura a los 60 años. Suelo saltar desde 6 o 7 metros dependiendo de la profundidad del río”, contó a la emisora radial.

Desde entonces se dedicó a perfeccionar su técnica. Dos veces por semana practica su destreza y para poder hacerlo, llevar un estilo de vida saludable y disciplinado, con una buena alimentación y constancia en el ejercicio físico.

Aunque sus saltos generan admiración, él asegura que más orgulloso está de las obras que hizo como arquitecto en Villa General Belgrano, como la terminal de Ómnibus o el loteo de la cancha de Golf. “Esto es algo que no me cuesta nada. Me tiré tantas veces…”, sostuvo.

“Lo que pasa es que se tira un chico desde más alto y no dicen nada. Pero cuando ven a un viejo como yo, tienen miedo que me pase algo y luego se sorprenden y felicitan. El salto no lo hago tan bien, será de 6 o 7 puntos”, reflexionó.

“Pero esto es solo algo de mi actividad física diaria. También hago yoga, corro 3 veces por semana 3,5 km, nado, hice buceo y windsurf. Todo eso me mantuvo en actividad, que es lo más importante para los viejos”, aconsejó.

Y Frascaroli enfatiza la palabra “viejo”. Según dijo, para él no es una palabra peyorativa sino cariñosa. “Uno le dice viejos a sus padres. A mi me dicen ´abuelo clavadista´, pero lamentablemente mis hijos no me hicieron abuelo aún”, admitió al la radio local.