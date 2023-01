La necesidad de la perseverancia en el desarrollo de las inteligencias

Muchas veces observamos a jóvenes con talentos destacados y pensamos: qué joven talentoso, pero a la vez, detectamos una carencia, no se esfuerza, no practica, no ensaya. Esa observación no carece de realismo, ya que podemos encontrar personas que destacan en alguna inteligencia y a la vez trabajan para desarrollarla y hacerla crecer o perfeccionarla. Pero hay otras que no suman a su talento natural un esfuerzo por desarrollarlo.

Con el tiempo, podemos detectar que ese talento natural se va atrofiando, no crece, no se desarrolla. Frente a eso, escuchamos algunas voces que afirman, se quedó en el tiempo, se estancó. Con lo cual el grado de valoración que supo tener, cercano a la admiración, en un tiempo, ahora se convierte en un grado de piadosa comprensión. Por otro lado, descubrimos y nos enorgullecemos, de conocer a alguien que a su talento natural, le suma esfuerzo, práctica y sobre todo, perseverancia.

Entendemos que allí está la propuesta de inteligencias múltiples, talento más esfuerzo, en un marco de perseverancia. Cualquiera de las inteligencias, por ejemplo, la kinestésica, podemos observarla en detalle en un deportista, cuando destaca, es porque detrás hay horas de entrenamiento, a lo largo de un tiempo prolongado, con lo cual no solo se percibe el rendimiento sino también, la satisfacción personal de haber alcanzado un logro buscado por alguien individual y concreto.

Perseverancia que termina por fortalecer su voluntad, algo que se puede detectar en muchas personas y que permite observar en ellas un compromiso con la tarea que realizan. El secreto de su éxito, no solo está en su capacidad, sino también en su esfuerzo. Pero es un esfuerzo para alcanzar algo bueno, algo productivo, algo que lo enorgullece tanto a sí mismo como a una comunidad. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, y decimos que es la capacidad de resolver problemas y generar un producto beneficioso para una comunidad, lo estamos visualizando en el esfuerzo concreto de un deportista, por ejemplo, que no solo se

convierte en una persona talentosa y esforzada, sino también en el representante ilustre de una comunidad en la cual todos se ven representados.

Un ejemplo de la inteligencia kinestésica, podemos observarla en el proceso que siguió la selección de fútbol campeona del mundo, donde hay talento natural en sus integrantes, esfuerzo y por sobre todo, perseverancia. A modo de conclusión y bajando a lo concreto lo que venimos diciendo, nos preguntamos ¿Y cómo se hace?. Proponemos, desde este lugar, una sencilla introspección, muy personal, con el objetivo de detectar alguna de nuestras capacidades, alguna de nuestras inteligencias. Lo podemos hacer apelando al recuerdo de aquellas tareas que nos agradaron en el pasado, aquellas que al realizarlas, nos dieron la vivencia de un tiempo feliz.

Aquellas que nos gustaría volver a vivir y experimentar. Rescatemos, esas vivencias pasadas, las hagamos presentes en el aquí y ahora, y sobre ellas pongamos algún nivel de esfuerzo, de ensayos, con lo cual surgirá algo que se llama hábito, que se logra con la repetición de actos, que traerá consecuentemente, algo nuevo, algo que nos agrade. Nuestra propuesta, entonces, se basa en la necesidad de detenernos un momento a observar cómo estamos haciendo las cosas, como estamos viviendo los momentos que el diario vivir nos ofrece, esto es para poder darnos cuenta cómo vamos viviendo cada día, darnos cuenta del ritmo de vida que estamos llevando y allí podremos detectar que tenemos un caudal de posibilidades naturales internas que no sabemos que las tenemos.

Pongamos por ejemplo, la capacidad de escucha, o la paciencia, o el alto o bajo nivel de sensibilidad al sufrimiento, etc. Todos podemos detectarlo sin demasiadas vueltas, solo falta detenernos un momento cada día y recordar momentos del pasado en los cuales nos tocó vivenciar esas experiencias.

* Lic. José Miguel Toro Investigador y docente. Lic. en Filosofía, Prof. en Teología, Prof. en Ciencias de la Educación, Psicólogo Social y Acompañante Terapéutico

Josemiguel_toro@hotmail.com

@josemigueltoro0