La madrastra de Lucio Dupuy dijo que sólo le pegó "unas pataditas en la cola"

En una de las audiencias del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el chico de 5 años que fue torturado hasta la muerte en La Pampa, una de las acusadas brindó su declaración ante el tribunal de manera espontánea.

Se trata de Abigail Páez, la pareja de la mamá del nene, quien el 7 de diciembre de 2022, en la audiencia número 14 del juicio dio su versión de los hechos, la cual fue replicada este viernes por Infobae.

Pérez, por intermedio de su abogada, Silvina Blanco Gómez, tomó la decisión de comparecer ante el tribunal "sin responder preguntas", razón por la cual su exposición fue un monólogo de lo que supuestamente sucedió aquel 26 de noviembre de 2021 en La Pampa.

Magdalena Espósito, la madre de Lucio Dupuy, no quiso estar presente durante la declaración de su pareja y se retiró de la sala. Tras eso, Abigail Páez comenzó a declarar y dio una versión totalmente opuesta a lo que arrojó la autopsia que le realizaron tras el asesinato.

La acusada, que al igual que la madre del menor, arriesgan la pena de cadena perpetua, comenzó su relato contando que cuando se hizo de noche aquel 26 de noviembre llevó a Magdalena a su trabajo y luego volvió a su domicilio para "cuidar a Lucio".

Tras eso, dijo que estaba sola con el niño y que lo golpeó "porque se mandó un moco". Y siguió: "Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía".

La declaración de Páez se contradice totalmente con la autopsia realizada sobre el cuerpo de Lucio Dupuy, la cual mostró que había recibido golpes, mordeduras y heridas mucho más graves, además de signos de abuso sexual recientes.

"Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no se. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras", declaró. Foto: Noticias Argentinas

"Cuando estábamos en la ducha, él se estaba bañando parado. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga", continuó Abigail Páez.

“Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”, sumó en la declaración.

Tras eso, continuó: “Le intente hacer RCP. No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”.

“En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento el vómito cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”, finalizó.

El jueves 2 de febrero la jueza Alejandra Ongaro y sus vocales Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora decidirán el veredicto para las dos mujeres acusadas.