Tierra del Fuego: cruces por la presencia china frente a la Antártida

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, consideró hoy un "disparate" la versión acerca de que la República Popular China instalará una base naval en la ciudad fueguina de Río Grande con el objetivo geoestratégico de asegurarse una puerta de entrada a la Antártida, y la atribuyó a una "operación entre embajadas".

La defensa del mandatario fueguino se dan luego de los cuestionamientos de la oposición a las inversiones de capitales chinos en la zona portuaria de la provincia, donde pidieron el freno al proyecto Federico Pinedo y Fernando Iglesias.

"Es un disparate. No hay ninguna base militar china en la provincia ni la habrá mientras nosotros seamos gobierno. Ni china, ni japonesa, ni americana ni de ningún país. Esa es la realidad", afirmó el mandatario.

Al respecto, Melella explicó que la provincia "solo firmó" un Memorándum de Entendimiento el 16 de agosto del año pasado con la empresa china Shaanxi Chemical Industry Group, para la posible inversión de 1.250 millones de dólares en un polo petroquímico.

"Lo que se firmó es nada más que una carta de entendimiento, igual que sucede con distintas compañías de cualquier lugar del mundo para que vengan a invertir en diversos desarrollos productivos, pero no en bases militares", aseguró el gobernador.

La Cancillería tiene la obligación de intervenir suspendiendo el proceso del puerto internacional hasta que se fije la política exterior correspondiente. — Federico Pinedo (@PinedoFederico) January 18, 2023

No obstante, no solo la oposición salió a cruzar la potencial inversión, sino también hay enojo en el Gobierno nacional, porque Estados Unidos mira con recelo el proyecto: una de las condiciones que puso la Casa Blanca a Sergio Massa para colaborar con la renegociación de la deuda con el FMI fue que China no instalara bases en el país, en especial con miras al Continente Blanco. Y el ministro de Economía dio su palabra a la administración Biden de que eso no sucedería. Por eso, ahora las explicaciones ponen al Gobierno de Alberto Fernández en un lugar incómodo para mantener los buenos vínculos con Norteamérica.

Melella dijo que las notas periodísticas de las últimas jornadas "mezclan" la eventual inversión asiática con el proyecto para la construcción de un puerto en Río Grande encarado por la empresa Mirgor, de capitales nacionales y dedicada a la fabricación de productos electrónicos.

"Mezclan todo. El puerto que construirá la empresa Mirgor es una inversión netamente privada con un fondo de inversión norteamericano. Es muy ridículo lo que dicen. Se parece bastante a una operación entre embajadas", insistió Melella.

El memorándum con Shaanxi Chemical Industry Group que ahora fue enviado a la Legislatura fueguina incluye la instalación de una planta para producir "600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato anuales", además de la construcción de una "terminal portuaria multipropósito con recinto interno (que permita el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas) y una central eléctrica de 100 MW". Melella pone en aprietos la relación entre Alberto Fernández y Estados Unidos.

"Se incluye el puerto porque ellos tienen especialización en ese tema. Cuando se hace un memorándum se incorporan todas las capacidades de la empresa, pero no significa que vayan a hacer todo eso. Es una compañía como cualquier otra con la que hemos firmado este tipo de documentos, de diferentes países. Darle otra connotación es ridículo", aseveró el gobernador.

Por su parte, el diputado provincial Federico Sciurano (Juntos por el Cambio) consideró que la eventual instalación de infraestructura de esta naturaleza demandaría una participación del Gobierno nacional.

"No creo que un proyecto de estas características pueda avanzar sin la intervención de organismos nacionales. Me parece inocente que la puerta de entrada a la Antártida de una potencia como China solo necesite la firma de un gobernador", razonó Sciurano.

El legislador también mencionó que en las noticias sobre el tema se hace mención a un memorando relacionado con una operatoria anterior con la misma empresa, vinculado a la producción química, y que está pendiente de resolución. "Habrá que estar atentos, pero me cuestan seguir los análisis que se hacen sobre el tema", dijo el diputado.

Otros referentes del mismo espacio, como el exsenador Federico Pinedo y el diputado Fernando Iglesias directamente exigieron la intervención de la Cancillería para "suspender" la "instalación del puerto".

Para Melella, en cambio, no hay nada que suspender porque "solo existe un memorándum sin ratificación legislativa y sin las connotaciones que algunos sectores pretenden darle".

"Lo único bueno de todo esto es que pone de manifiesto el interés por un lugar estratégico y geopolítico como es Tierra del Fuego. Por suerte hay mucho interés por invertir en nuestra provincia", concluyó el gobernador.