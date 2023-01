Challenge TikTok: el peligro del uso de las redes sociales en niños

Una menor de 12 años oriunda de Santa Fe, murió en su dormitorio el viernes pasado. La familia de la víctima expresó que su fallecimiento fue producto de realizar un reto viral de TikTok, llamado “blackout challenge”, que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse. También se conoció el caso de dos chicos de la provincia de Río Negro, que aparentemente habrían realizado este peligroso reto, lo que causó la muerte de uno de ellos. Este famoso "desafío" se ha llevado la vida de varios menores en el mundo.

MDZ Radio conversó con Daniel Ricart, especialista en educación, sobre la importancia de la concientización sobre el uso de las redes sociales en los adolescentes y niños.

El especialista remarcó que en un primer momento, estas plataformas digitales fueron creadas por algoritmos para el tráfico de adultos, no para chicos. Por ende, según él, muchas veces los menores están expuestos a contenidos inapropiados, presiones sociales, donde no distinguen lo que es real de lo que no lo es.

Según Ricart, los problemas que trae el uso de estas herramientas en los niños, están vinculados al sedentarismo, contenidos que no tienen veracidad, adicción. “Las redes sociales para los chicos es lo mismo que la pornografía y pueden resultar una herramienta muy peligrosa”, remarcó.

En este sentido, el especialista destacó la importancia de la participación de las familias y la escuela para regular el uso de estas plataformas, y prestar atención al tipo de contenido que van a consumir los jóvenes. “Los padres y educadores juegan un papel central, porque son los que están mayormente con los chicos”, subrayó.

“Los gobiernos no tienen claro cómo manejar el tema, hay algunos que están intentando regular sobre esta problemática con un éxito moderado. Se debe tratar desde la escolarización, mentalizar a los chicos de la enorme cantidad de peligros de los contenidos que se muestran en estas herramientas”, agregó.

Finalmente remarcó la importancia de que los jóvenes realicen actividades y jueguen al aire libre para evitar que estén de manera constante frente a las pantallas. "Tratemos de no deshumanizar a nuestros chicos, no permitir que las tecnologías impidan que jueguen afuera, que se comuniquen con sus pares de manera personal en vez de por WhatsApp, por ejemplo", cerró.