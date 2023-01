Los signos que se verán más beneficiados este año

Comenzó un nuevo año y no podés dejar de saber que te depararán estos meses. MDZ Radio conversó con la astróloga Jimena La Torre, quien especificó qué signos se verán favorecidos este 2023.

“Este año Júpiter, el mejor planeta de todos, está transitando Aries y también Tauro. Es decir que los espacios de benevolencia van a estar ocupados por los signos de fuego y tierra”, destacó La Torre.

Aries

Según advirtió La Torre el 2023 será un año positivo para este signo, ya que será el más beneficiado, donde será posible hacer mutaciones de todo estilo. “Es el año para lograr transformar su vida en algo más positivo” destacó,

Sagitario

Este año será un buen año según la especialista. “El miércoles llega la primera Luna en Sagitario, allí comienza a ordenarse el año donde este signo comenzará a sentir que hay justicia”

Leo

“Este signo está dentro del podio triunfal. Seguramente aspire el año a lo más profesional, no tanto a lo afectivo. No quiere decir que no va a tener amor, pero la anarquía más fuerte va a ser la energía profesional, la de estudios, la de visualizar un futuro que tiene más que ver con armarse una buena base para saltar muy bien hacia un crecimiento profesional”, sentenció la famosa astróloga.

La Torre contó que en la segunda fase del año, los astros se alinean para beneficiar a los signos de tierra.

Tauro

La segunda parte del año, le permitirá a los taurinos, según La Torre, despegarse de lo material y recoger el amor, el compañerismo. “Si vos tenés compartí y de esa manera vas a multiplicar el triple en alegrías, en conciencia, en nacimiento”, destacó.

Virgo

“Tiene un año donde lo central será la parte afectiva. La parte laboral no tendrá tanta importancia. Es el año para formar una familia”, aseguró la astróloga.

Capricornio

La Torre aseguró que los capricornianos podrán estar sembrando ahora, recoger en mayo y sobre todo septiembre. “Es un momento para enseñar”, advirtió.