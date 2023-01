Tiene 94 años y causa furor en TikTok por sus bailes y consejos

Piru es una abuela de 94 años que se ha vuelto furor en TikTok por su gran actitud y sus valiosos consejos. Creó su cuenta en octubre del año pasado y ya cuenta con más de 4000 seguidores.

Su nombre real es Concepción Alonso de Lilloy, nació en España en 1928, y se ha ganado el cariño de todos. En diálogo con MDZ, "Piru" comentó sobre su canal y sus razones para hacer videos.

"Empezó como un juego de maquillaje y al ver la respuesta, sentí que podía ayudar haciendo más contenido que fuera útil y entretenido", comentó Piru quien posee más de 4500 seguidores en TikTok.

Piru no se centra en un solo tipo de contenido, ya que en su canal de TikTok se pueden encontrar videos suyos bailando y también dando consejos sobre maquillaje, moda, alimentación y consejos de vida. "La idea es contagiar energía positiva", explicó.

Algunos de sus videos son guionados y otros no, pero lo que ella busca es transmitir sus conocimientos y también la enseñanza de "que se puede a pesar de mis 94 años", expresó.

En sus videos se pueden encontrar miles de comentarios de todo tipo, pero la mayoría de sus seguidores le pregunta cómo hace para mantenerse llena de energía a su edad. Esta pregunta fue respondida: "Yo siempre lo dije desde muy joven, siembre hay que tener proyectos en la vida". "Soy positiva, tengo proyectos, me arreglo todos los días aunque no vaya a salir, me rio mucho y amo la vida", comentó.

Piru se ha ganado el corazón de miles de usuarios que le demuestran su apoyo en cada comentario: "Me dicen tantas cosas lindas que dan ganas de seguir compartiendo consejos, tips y momentos de mi vida. Me siento útil".