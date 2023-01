PAMI se niega a autorizar medicamentos para una paciente oncológica

Los tratamientos médicos suelen ser algo tortuoso para todas las familias y, principalmente, para los pacientes. Más aún cuando se tratan de procesos y tratamientos que se extienden en el tiempo. El de María Cristina Olivera es uno de estos casos, ya que sufre de cáncer de mama con metástasis ósea y desde el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se niegan a financiarle medicamentos para que pueda continuar con el tratamiento oncológico.

"Desde hace unos diez años, mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama", comenzó relatando su hija, Mariana Torres. A medida que avanzó el tratamiento, el cuadro fue mejorando pero un año antes de la pandemia volvió a aparecer el tumor y la situación cambió. Esta nueva etapa consistía en un tratamiento con pastillas y algunas inyecciones periódicas, pero no pudo terminarlo por trabas que comenzó a poner PAMI en su financiamiento.

Como en tantos tratamientos que requerían de un seguimiento ordenado, el 2020 complicó las cosas por falta de atención. Cuando volvió a ser atendida, se encontró con la metástasis ósea. A partir de ahí, las dificultades fueron aumentando, para desgracia de María Cristina y su familia. Mientras mantenía la quimioterapia por pastillas, optaron por cambiar de médico al ver en un centellograma que el cáncer seguía avanzando.

El nuevo profesional, les recomendó que debían cambiar a una quimioterapia intravenosa. "PAMI, si bien la primera vez las rechaza, en una segunda oportunidad las autorizó", explicó Mariana, sobre el procedimiento que llevó a su madre a continuar con el tratamiento hasta septiembre del año pasado. Con ese último trabajo sobre el cáncer, los estudios de rutina dieron que el tumor entró en una etapa estacionaria, por lo que no avanza ni retrocede.

Ante esta situación, el oncólogo propuso hacer un cambio para que reduzca la zona afectada por la enfermedad. "Cuando nos comunicamos con PAMI para que lo autorizara, se negó porque el centellograma no muestra cambios significativos", señaló la hija de la paciente. El oncólogo de Olivera, explicó que es evidente que no hubiera cambios porque hubo un tratamiento sobre el cáncer pero que en unos meses, con un nuevo centellograma, se va a ver un nuevo crecimiento del tumor, según contó Mariana.

Por suerte, gracias a una donación, pudieron conseguir una medicación que necesitaban para la quimioterapia. Igualmente, les falta una inyección, que PAMI les viene negando desde el tratamiento anterior. Además, no solo de medicamentos depende el tratamiento, sino también de la colocación que cuesta más de 30 mil pesos cada una.

Desde PAMI, la explicación que les dieron por correo electrónico es que "no se accede ya que no tiene indicación. La estabilidad imagenológica se interpreta como respuesta", en referencia al centellograma adjuntado que señala que el tumor se encuentra en una etapa estática. No es la primera vez que suceden este tipo de situaciones de esta envergadura y la obra social para mayores se expide de esta manera. Al mismo tiempo, la posición política que ha tomado PAMI genera cólera entre los pacientes que se atienden mediante esta obra social y se encuentran con falta de atención ante situaciones de las que depende su salud.