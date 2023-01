Murió la jubilada que desafió las restricciones para tomar sol en la cuarentena

Sara Oyuela, la jubilada que cobró notoriedad cuando desafió las restricciones por la pandemia de coronavirus para tomar sol en abril de 2020, murió esta semana a los 85 años.

En plena cuarentena, Oyuela sacó una reposera a la calle y se puso a tomar sol, lo cual generó un gran escándalo cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires quiso impedirle estar en el parque donde se había ubicado.

"No me arrepiento de nada, lo volvería a hacer", dijo en su momento. Sara fue la primera "rebelde" del confinamiento y falleció esta semana, según confirmó su marido. Hasta el último día siguió con su rutina de bajar a la plaza frente a su departamento para tomar sol.

Esa actitud fue la que llevó a Sara a las portadas de los diarios y los noticieros de TV. En las semanas de cuarentena más estricta, la jubilada desafió a las autoridades manteniendo justamente esa rutina de asolearse.

Eran las 13.20 de un martes de otoño cuando Sara bajó de su departamento y puso su sillita tipo reposera en una de las veredas del Parque Tres de Febrero a la altura de Avenida del Libertador al 3500. Cuatro agentes varones de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentaron sin éxito convencerla de que cruzara y volviera a su casa.

"Necesito aire y sol, un rato más, hasta las 15.20. Después me iré", les dijo Sara a los policías. Llegaron dos agentes mujeres también para tratar de convencerla. En ese gesto, Sara estaba desafiando las restricciones impuestas por el presidente de la Nación para intentar hacer frente a la pandemia de coronavirus.

"Me enojo al recordar semejante despelote, me acuerdo de mi marido Alejandro, que me pedía encarecidamente que no bajara, pero qué querés, yo soy una loca por el sol, no puedo dejar de tomarlo... Lo hago desde que tengo uso de razón", explicó en su momento Sara.