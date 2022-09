Un importante sector de la producción gana terreno: los motivos

Conforme a los cambios en los hábitos de un sector de la población interesado en incursionar hacia el consumo de alimentos libres de agroquímicos (fertilizantes artificiales y plaguicidas), nuevos horizontes de abren hacia el campo de la producción sustentable, donde cada producto además, cuenta con todas las bondades íntegras de la naturaleza. Así, desde frutas, verduras, cereales y yerba mate hasta artículos de higiene y cosmética, vinos de alta gamma e inclusive novedosos métodos para higienizar barricas y toneles, forman parte del abanico de opciones que hoy forman parte de una tendencia que crece en forma lenta pero sostenida en Mendoza, pese a las diferencias de precios, hasta 50% más elevados en comparación con aquellos artículos industrializados y que se pueden hallar de manera habitual en el mercado.

Es que en un mundo donde cada vez se vuelve más evidente la necesidad de apelar al uso de productos libres de aditivos y agentes tóxicos para cuidar la salud, la consigna parece ser más bien, una deuda pendiente obligada: buena parte de quienes ya han experimentado, por ejemplo, llevar a su mesa productos provenientes de la producción agroecológica y orgánica aseguran que el camino no tiene un retorno.

Olga, por ejemplo, asegura hace al menos siete años que consume productos de origen orgánico y desde el primer momento, nunca más abandonó esta modalidad de consumo. Acude, por ejemplo, a ferias agrícolas sustentables del Valle de Uco y allí consigue todas las frutas y verduras que necesita. "La primera vez que probé las frutas y las verduras agroecológicas me dí cuenta de que me había olvidado del verdadero sabor que tenia, por ejemplo, un tomate o una manzana", recuerda y confía que desde ese momento, nunca más volvió a probar productos con agroquímicos. Inclusive, comparte, poco a poco incluyó en su dieta otros artículos de alacena de origen orgánico, como la yerba y el arroz blanco.

Si bien ella reconoce que el optar por estos alimentos libres de agrotóxicos le implica algo más de dinero a la hora de pagar, "es una inversión que no deja de redituar en la salud. Un aspecto fundamental", aclaró la mujer que trabaja con terapias alternativas. Aseguró además, que en su casa experimentó cultivar sus propios productos en una huerta agroecológica. "Realmente me había olvidado cómo era comer un pimiento sin que me inflamara y ahora lo puedo comprobar", destacó Olga.

La variabilidad de los precios, de la harina, el azúcar, las semillas, los huevos de campo, como así también las frutas y verduras, orgánicas o agroecológicas pueden variar con precios que oscilan con diferencias de precios que van desde el 25 al 50% más caro en comparación con los que se hallan en el mercado convencional. En tanto que el mayor crecimiento del sector se concentra en los almacenes naturales y fincas con producción agroecológica.

Inclusive, quienes trabajan en este sector de la producción local aseguran que en el último tiempo, el segmento que reemplaza a los alimentos de origen lácteo (leche, quesos, yogurth) es uno de los que más ha crecido, junto a los relacionados a los fermentos destinados a fortalecer el sistema inmunológico y digestivo. En tanto que las frutas, las verduras, los cereales y las legumbres de origen orgánico y agroecológico, forman parte de los productos favoritos de la clientela.

Concepto que se extiende a la vitivnicultura

En una provincia donde aún la industria del vino exige situarse a la vanguardia de las nuevas tendencias, nuevas investigaciones se han llevado adelante por parte de una empresa que fabrica productos de limpieza para industrias de alimentos y bebidas. Recientemente, la firma mendocina Inap incursionó en la generación de un novedoso detergente de origen natural que se utiliza para la higiene, sanitización y desinfección de las bodegas que producen vino orgánico.

Fernando Muñoz, ingeniero químico de la firma local, explica en este sentido los beneficios de su utilización y profundiza sobre la tendencia internacional a cuidar los recursos naturales. “Cada vez es más marcada la tendencia a preservar los recursos naturales, a cuidar el medio ambiente y a consumir productos obtenidos a partir de materias primas, sustancias y procesos naturales. Ese es el concepto general", detalla Muñoz y aclara que el proceso de fabricación de estos productos incluye un cuidadoso proceso de producción. Las bodegas que producen vinos orgánicos además higienizan sus instalaciones con productos de limpieza libres de sustancias tóxicas.

Tal como explica el profesional, es Senasa el organismo a cargo de regular todas las actividades de producción orgánica que no sólo hacen a la viticultura sino también a la agricultura, la ganadería y la apicultura, entre otras. Dentro de este panorama, en lo referente a “productos de limpieza y desinfección para instalaciones (bodegas, por ejemplo), hay un listado de sustancias que están aprobadas y habilitadas para poder ser usadas dentro del concepto de preservación de los recursos naturales y del medio ambiente”, agrega el ingeniero.

Orgánico y agroecológico: las diferencias

Alejandro Roby es el propietario de Índigo, una de las empresas que lleva más tiempo en el mercado comercializando productos de origen orgánico y agroecológico. Detalla en este sentido, la diferencia entre ambos. En el primer caso, advierte, "el proceso productivo agropecuario y agroindustrial utiliza determinadas sustancias que están proscriptas por un protocolo, que se rige de acuerdo a legislación vigente". Los productos de origen natural libres de agrotóxicos son cada vez más buscados.

En ese sentido destaca que producir en forma orgánica es, entonces, producir de acuerdo a un determinado reglamento. "La reglamentación y la certificación orgánica hacen hincapié en la seguridad del consumidor y del medio ambiente. Se busca la obtención de un producto química y bacteriológicamente sano, que haya sido producido sin afectar al medio ambiente con residuos tóxicos y que no implique riesgos para la salud del consumidor", aclara Roby. Los almacenes que venden productos naturales y libres de agentes tóxicos también se abren paso en el mercado.

Por su parte, la agroecología guarda en sí misma un planteo más amplio en el que la mirada está puesta además, en el cuidado del ecosistema. "La agroecología plantea la producción agropecuaria a partir del diálogo de saberes entre la academia y el campesinado; entre la tradición y los conocimientos científicos; buscando las tecnologías que permitan producir en forma sustentable y saludable de acuerdo a los dictados de la naturaleza; respetando la diversidad biológica y cultural", asegura Roby y aclara que del mismo modo que ocurre con los productos orgánicos, en la agroecología tampoco de usa productos químicos de síntesis.

"También se protege la salud del ecosistema y de los consumidores; pero se entiende como sano a un producto sin tóxicos, sin sustancias dañinas, sin energía negativa, sin una historia dañina; un producto concebido, producido y consumido en un agroecosistema y un entorno social saludable", destaca.

Ahora bien. Roby aclara que si bien es posible encontrar una variada oferta de productos agroecológicos que son orgánicos, el camino inverso no es posible: muchos productos orgánicos no son agroecológicos. "La agroecología es una propuesta metodológica de transformación social, que plantea modos de producción y consumo que respeten la diversidad natural y social de los ecosistemas locales y aseguren la sustentabilidad. Es siempre solidaria, comunitaria, local y ecosistémica en su mirada", detalla el propietario de Índigo.