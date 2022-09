De Argentina surgieron Marcos y Julián: soy optimista, hay esperanza

Hace 23 años Marcos Galperin creó algo que hoy sostiene a 35.000 familias y de lo que además viven otro millón más todos los meses a lo largo de todo Latinoamérica. Hace 23 años que Marcos Galperin se dedica a generar riqueza, resolver problemas y crear soluciones. Una máquina de trabajar. Un fuera de serie. Es tan eficiente que hace unos días incluso tuvo tiempo de adelantar el Festival de Doma de Jesús María y sacar a pasear a un periodista de Palermo Bolche.

Hace dos años Julián Montoya pasaba cien días encerrado en su departamento. Cien días en los que el encierro no pudo reducir ni contener su capacidad de entrenamiento y sacrificio. Cien días en los que él no pudo elegir el contexto que le tocó vivir pero si pudo elegir cómo vivir ese contexto. No se pierdan este video. Creo que la mitad de las visualizaciones son mías. Cien días que lo llevaron a él y al resto de Los Pumas al primer triunfo histórico sobre los All Blacks. Triunfo contundente que repitieron la semana pasada. Triunfo que nos emocionó e inspiró a muchos empezando por la misma gente de Nueva Zelanda.

El protagonismo de Julian en ambas gestas es indiscutible. “Estabamos para jugar dos horas más”, declaró después de la segunda victoria. Piel de gallina. Imposible definir mejor la capacidad y la potencia del equipo que lidera. Qué gran líder. “Siempre habla muy bien. Nunca se va de boca. Eso muestra su amor a la camiseta y a sus jugadores”, dijo sobre él un amigo que lo conoce bien. Un líder que cuida el valor de la palabra. Un buen líder.

Yo soy el primero en decir que la Argentina está en el fondo del abismo. El primero en admitir que el futuro inmediato es negro y que solo nos esperan sangre sudor y lagrimas. Pero también soy muy optimista. Sé que son muy reales las chances de que Argentina despegue y deje atrás la mediocridad y el atraso en los que vivimos hace décadas. Mi esperanza no es ingenua, infantil ni voluntarista. Mi esperanza está firmemente cimentada en que tenemos todo lo que hace falta para llevar adelante ese despegue. Ese espectacular despegue.

Para empezar, tenemos un infinito potencial productivo y tenemos excelentes ideas y valores. Pero con eso solo no alcanza.

De nada sirve el potencial sin las ideas y valores para desarrollarlo. Y de nada sirven las ideas y valores sin líderes para encarnarlos. Ahí está mi esperanza: Argentina tiene esos líderes!

Líderes como Marcos Galperin. Líderes como Julian Montoya.

Trabajo duro, sacrificio, innovación, trabajo duro, planificación a largo plazo, cuidar el valor de la palabra, trabajo duro, capacidad técnica, honestidad, trabajo duro, integridad, liderazgo y libertad. Esas son algunas de las ideas y valores que viven estos dos gigantes.

Esta Argentina dramática y pobre en la que nos toca vivir logró generar líderes como Marcos y Julián. Y no son los únicos (en mi lista personal agregaría al prócer Juan José Aranguren y al educador y productor agropecuario José Álvarez sólo por mencionar algunos).

El próximo desafío es lograr que muchos de ellos se vayan acercando cada vez más a posiciones de poder desde donde ampliar el alcance de su capacidad transformadora.

Argentina está en el fondo. Le espera un camino largo, tedioso y lleno de sufrimiento. Pero va a salir. Porque tiene con qué. Porque tiene a Marcos y a Julián. Y a muchos millones más.

*Santiago Morgan es padre de familia, ingeniero y profesor de matemática.