Cómo saber si estás ante un manipulador

El médico psiquiatra Juan José "Chepo" Vilapriño habló en MDZ Radio sobre las diferentes formas de manipulación en las relaciones, y cómo detectarlas. ¿Qué es manipular? según el especialista, es manejar a una persona para mi conveniencia. Esto es lo que todos hacemos muchas veces con un determinado objetivo. La manipulación cotidiana más clara se puede ver en la pareja “Cuando nosotros queremos que haga algo y comenzamos adulándolo para que lo haga”, afirma.

La manipulación consiste muchas veces en hacer sentir bien al otro para que te de lo que vos querés. Eso en general cuando es normal, se logra seduciendo no agrediendo argumenta el especialista: “El problema es cuando lo hago constantemente o a través de formas agresivas u otras formas disfuncionales y se convierte en una patología. Cuando se convierte en una forma de relacionarse, suele ser un inconveniente”.

El especialista indica que una persona puede ser manipuladora y plasmarlo en una relación tóxica pero que no llegue a un grado de perversión.

Vilapriño comenta que hay diferentes tipos de manipuladores: “El funcional es aquel que se comporta de determinada forma con el otro para lograr un fin. La diferencia es que hay una culpabilidad por ello, en cambio el manipulador perverso o antisocial no se siente mal, no hay ningún conflicto interno por manejar a la otra persona. La manipulación tiene que ver con toda falta de empatía. A el psicópata o antisocial, no le importa el otro”.

La forma de identificar a estas personas según el especialista es a través del patrón que utilizan: “generalmente siempre manipulan de la misma forma”. En las relaciones tóxicas se plantea una asimetría total, uno se coloca desde un lugar superior y el otro en uno inferior. Debido a que una de las personas se deja manipular, muchas veces por una baja autoestima”.

Las diferentes formas de manipular en el plano patológico, es ante el miedo y la degradación, “la persona manipuladora te hace sentir inferior todo el tiempo”. Existe una forma de degradar sutil, “cuando se provoca un daño, y luego se lo minimiza o justifica. Sutilmente degradan a la persona y luego cuando esta responde la tratan de exagerada”. Otro tipo de manipulación es a través del uso de la culpa: “cuando el otro no te da lo que vos queres, incriminando”. El manipulador patológico puede utilizar una de las tácticas o ir alternándolas: “en general utilizan todas las herramientas” expresa el especialista.

El perfil del manipulador

“Es egocéntrico, solo habla de sus propias cualidades. La preocupación por los demás no es espontánea, si se preocupa por los demás lo hace con algún fin. Es muy poco probable que lo veas deprimido” concluye el especialista.