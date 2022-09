Discapacidad en emergencia: nuevo reclamo y dura advertencia del sector

Este sábado en Mendoza hubo movilizaciones respecto de la situación de emergencia que atraviesan los prestadores de servicio para personas con discapacidad. Indicaron que el sector se encuentra en una grave situación y lanzaron una advertencia respecto de las prestaciones de servicio.

La movilización se llevó a cabo en el Nudo Vial y sin cortar la calzada, cada vez que los semáforos se ponían en color rojo, los manifestantes invadían al calle con pancartas, carteles y pidiendo solidaridad y apoyo al respecto.

En la previa, el sector se había manifestado en la explanada de Casa de Gobierno el pasado lunes y a nivel nacional se realizó una movida con paro por 72 horas. "Decimos no al DNU que vulnera los derechos de las personas con discapacidad. Las prestaciones de apoyo están en crisis", advirtieron este sábado.

Otro de los motivos de la propuesta, según explicaron, es que vienen cobrando a tres meses atrasados. Y en otras ocasiones hasta con mayor demora después de haber prestado servicio.

Según reconocieron, este mes que pasó no se ha enviado el pago de junio, es decir, que en agosto no recibieron ningún tipo de dinero a cambio del servicio brindado. A su vez, no descartaron realizar más movilizaciones en la provincia.

El reclamo que llevó adelante el sector de los prestadores de servicios y profesionales de la salud que trabajan para este sensible sector de la población dejó al descubierto los recortes y demoras en los pagos que hoy complican el acceso a las prestaciones. Según indicó MDZ esta semana, serían al menos 60 mil los mendocinos afectados.