¿Sabés esperar?

Lo mirado se hace tal como nos miramos

¡Hasta la esperanza llega a ser una decepción!

Cómo no decepcionarse si deja tantos sufrimientos sin salvar…

A ras De las sombras que causó la intemperie de la última creencia…

Una flor nace de nuevo cada vez que alguien, de verdad, la mira.

La esperanza es irresistible

Sos la gran respuesta que esperás

La esperanza no sabe decir no.

Amar es… cuando uno es lo que es en paz.

Uno cree que se va encontrar con sí mismo tal como cree y nos

encontramos tal como somos.

¿Dónde ir? Sin esperar…

No hay atajos.

Todo se entrega al tiempo.

La esperanza es un anticipo

El abrazo es un lugar en el mundo. ¡Y se entra de a 2! Al menos…

Abrazar es la oportuna inmunidad adquirida.

El otro en nosotros nos inmuniza.

Porque el otro –al modo de una forma atenuada de infección que puede darnos protección frente a una más virulenta del mismo tipo- nos pone en el lugar del otro.



Jesús dijo a sus discípulos:

“Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por

ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen?”

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

Implicarnos nos salva.

Incluyéndonos…

¿Abrasado o abrazado?

NO sufrir así… violentado hasta quedar abrasado –extenuado por sí

mismo- -y por el otro-.

Violencia no frontal sino viral.

Nos sale al cruce una señal vial…: ¡No a la BIOlencia!

¡No a como soy… autoinmune!

Sigamos descubriendo más señales viales…

Nos dan lugar y dan lugar al otro.

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.