Todo por un abrazo, el más esperado

Viví 52 años sin saber que era adoptada y ahí comenzó mi búsqueda ya que nos debemos un abrazo de verdad con mi madre biológica. Confirmé la sospecha de mis vacíos y sentir que no pertenecía a la familia que me adoptó cuando le pregunté a mi tía materna si era hija biológica de su hermana, sentadas en un café en Adrogué me confirma que no era hija de ninguno de los dos.

Gabriela busca a su mamá biológica

Me cuenta que me fueron a buscar a la avenida Rivadavia 2046 1er piso, 3er cuerpo departamento 32 El 18 de julio de 1967,cuando da a luz mi madre biológica Ella era una chica de 15 años, pelirroja, de una familia de alemanes oriunda de Mar del Plata, a quien le dicen que nací muerta Y me entregan de habitación a habitación a mis padres adoptivos

La partera clandestina que se encargó del nacimiento se llamaba Victoria Corina Casas, operaba con un médico más joven y dos enfermeras del Hospital Rivadavia, Victoria era la dueña del departamento de la avenida Rivadavia pero también tenía casa en la calle Arturo Alió 2180 en Mar del Plata Para mí fue un alivio saber la verdad ya que muchas veces sentía que no me parecía en nada a mi familia adoptiva, formaba, gustos, personalidad

Gabriela Trojkovich agradece a quien comparte su historia

Al nacer mi hermano pedí que me mostraran fotos del embarazo de mi madre antes de tenerme y dijeron para salir del paso que eso no se estilaba en el momento Siento que si me hubieran dicho la verdad, todo se hubiera desarrollado diferente, todos tenemos DERECHO A NUESTRA IDENTIDAD.

En esta historia las únicas que fuimos engañadas somos mi madre biológica y yo, muchas veces se pasa por momentos de angustia pero en mi caso lo transitó desde encontrarnos para sanar Tengo mucha fe en que ese abrazo tan deseado se concretará

Todos tenesmos derecho a nuestra identidad, afirma Gabriela.

Agradezco infinitamente a la gente que comparte mi historia y la de tantos que estamos en esta situación

Espero que se gestione rápido lo del Banco genético de ADN ya que es muy importante y simplifica tiempos de encuentros tan llenos de amor

* Gabriela Trojkovich

Instagram: gabitrojko