Descubrí cuáles son los beneficios del consumo de semillas

La nutricionista Agustina Zucarello habló con MDZ Radio sobre cuáles son las semillas más nutritivas y convenientes para nuestra alimentación.

Es un alimento que se ha puesto en tendencia pero que todavía quedan dudas en cómo consumirlo. Las semillas tienen un gran valor nutritivo, “como le hacen bien a la planta le hacen bien a las personas” afirma Zucarello.

¿Cuáles son las mejores semillas para consumir según la especialista? el girasol, lino y sésamo.

Los beneficios que aportan

Zucarello contó que es un alimento que aporta tres macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono en forma de fibra y grasas. Además de una gran cantidad de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

La profesional destacó a las semillas como alimentos funcionales, ya que además de satisfacer las necesidades básicas nutricionales, ayudan a contribuir con ciertos síntomas y mejoran la salud. Además, pueden ser un suplemento natural.

Según la especialista uno de los nutrientes más importantes que tienen las semillas como la chía es el Omega 3. Este nutriente es muy importante a nivel cardiovascular y ayuda a regular los niveles de colesterol. “Nosotros tenemos el colesterol total, que a veces nos puede dar elevado, pero también es importante saber que tenemos un colesterol malo y bueno. Este último es el HDL que tenemos tendencia a tener bajo, debido a la mala alimentación y la falta de ejercicio físico. Lo que hace el Omega 3 es bajar los niveles del malo y mantener el bueno” explicó.

La función de fibra

Si queremos regular nuestro tránsito intestinal o tenemos tendencia a estar estreñidos, el consumo de semillas como el lino es ideal . Según la especialista: "Para esta función no es necesario activar las semillas, pero no tendremos los demás beneficios” pero advierte que el consumo debe ser medido si no estamos acostumbrados a su consumo, “una cucharada sopera por día está bien, si lo toleraron bien pueden ir incorporando cucharadas paulatinamente. Hasta 4 cucharadas está bien, más de eso no ya que la fibra arrastra nutrientes”, aconseja Zucarello.

Lo importante de activarlas

“Es cierto que las semillas tienen antinutrientes naturales que le sirven a las plantas para eliminar bacterias/ hongos. Estos se pueden eliminar a través del proceso de activación de las semillas que sirve para aprovechar todos los nutrientes que poseen. Una de las opciones para hacerlo es con la molienda/ molinillo. Si uno no dispone de tanto tiempo se pueden comprar ya molidas, a través de la harina de chía, de lino; se oxidan un poco los nutrientes pero es una opción válida”.

Lo que la especialista recomienda para implementar su uso es la posibilidad de complementar con la harina de alguna semilla ya molida y cuando dispongamos de tiempo podemos comprarlas enteras y molerlas. Un buen consejo que brindó la nutricionista es establecer un día a la semana para moler las semillas y colocarlas en frascos, para luego incorporarlas a las comidas.

¿Cómo podemos incorporarlas?

El chía pudin en base a semillas de chía es una excelente opción que recomienda la especialista. Su elaboración consiste en colocarlas en remojo, puede ser con leche, leche vegetal, o con agua y saborizar con vainillin o jugo de fruta. ¿Cómo se prepara? Se colocan dos cucharadas de semillas de chía, y algún topping que más les guste, es ideal para una merienda o desayuno. También se puede agregar un endulzante cómo azúcar o miel. La opción más larga es remojar las semillas, colarlas y volver a lavarlas, pero sino con solo remojarlas para que se cree una especie de gel y consumirlas.

Otra opción es si realizas pan casero incorporarlas al mismo. Una forma de activación de las mismas es con el calor, por lo que la especialista recomienda agregarlas a distintas masas. El consumo de la semilla de girasol como snack también es una alternativa súper nutritiva.