Constelaciones familiares: sanar desde el pasado

Conversó con MDZ Radio Virginia Riccio, facilitadora y docente de constelaciones familiares sobre lo que trata esta terapia.

La especialista explicó en qué consisten las constelaciones familiares: "se hacen en grupo o de forma individual nos juntamos un grupo de personas y algunas quieren trabajar un tema personal, algo que está pasando hoy en sus vidas, un síntoma, una dificultad, una crisis de pareja, un problema con la madre, con los hijos".

El problema específico según Riccio puede ser de cualquier índole "por ejemplo, tengo problemas con mi jefe, tengo problemas de pareja, tengo problemas con mi mamá y con mi papá ,que sea algo difícil de llevar para la persona y que a veces ha buscado soluciones por otros ámbitos, pero que no encontró". Cuenta que lo que se hace en constelaciones es poner representantes para la familia de origen de la persona que está consultando. Estos representantes no son actores, no es una dramatización, sino que en el lugar en el que uno es puesto como representante empieza a salir a la luz que asunto del pasado familiar está vivo en el presente.

La especialista pone en manifiesto el concepto de implicancia familiar que surge en esta terapia, esto alude a cuando estamos enlazados con la vida de otra persona que fue excluida de nuestro sistema familiar de origen, excluida ella o alguna situación que esa persona vivió, "es como vivir la vida de otro".

¿Con qué se encuentra una persona cuando va a una constelación familiar grupal? En primer término, la especialista detalla que se encuentra con que los representantes empiezan a sentir en su cuerpo sensaciones que están ligadas a la familia de origen real "Son sensaciones muy concretas. Lo que más nos importa en una representación es cómo se relacionan entre sí, la representante de la hija con la representante de la mamá con la representante del papá. Quiénes se miran, quienes no se miran. ¿Dónde hay conexiones saludables y donde hay conexiones enfermas? Y lo que hace la constelación es mostrar eso y ver cómo podemos encontrar dentro de nuestra familia de origen un lugar más saludable".

"Yo te puedo decir vos sos mi mamá y mi papá. Cierren los ojos un minuto, fíjense cómo se sienten y me van a decir el cuerpo tengo esto acá, me molesta, a esa la veo, a vos no te veo, a vos te veo más que a ella. Y de inmediato, digamos, no se induce de ninguna manera, sino que es un fenómeno que ocurre. En el momento yo te digo vos sos mi mamá y vos sos mi papá, en ese instante tomas el lugar de ellos, que es un lugar que te diría que es común a toda la humanidad" describe Riccio.

Entramado Familiar

En cuanto a las exclusiones que se pueden visibilizar en una familia la especialista afirma que todas son disfuncionales: "Las buenas relaciones en una familia no nos dice nada de lo que está abajo, oculto, escondido y que a veces justamente se esconde para que nadie se enoje y que los hijos entonces no se vayan o se enojen. Detrás de las buenas familias hay cosas terribles, porque acá lo que miramos es que está excluido del pasado familiar".

En el caso de las personas que no conocen su origen o quedaron completamente desvinculadas, la especialista contó que igualmente pueden participar de las constelaciones: "socialmente creemos que hay cosas que no existen porque no están visibles y cada vez que desarrollamos un síntoma o una enfermedad o una crisis, es la invitación a darnos cuenta de que hay más de lo que creemos".

Preguntas

"Las preguntas que hacemos en las constelaciones están ligadas a lo que muestran los representantes. Si vos tenés una enfermedad equis y el representante de tu enfermedad mira a tu papá y tu representante mira a tu mamá. Bueno, hay una lealtad dividida, quizás. Están ligadas a lo que los representantes van mostrando. Para descubrir con qué historia del pasado estamos conectados sin saberlo. Lo importante es que el verdadero potencial de este trabajo reside en que la persona pueda descubrir por qué, qué la lleva a estar conectada con ese pasado", explica Riccio.

La especialista recomendó no realizar más de una constelación al año o dos, pero si es posible participar la cantidad de veces que se quiera: "en esa participación quizás te eligen de representante, o quizás no, te quedás todo el tiempo en la silla mirando el trabajo de otras personas y está muy bueno". Además remarcó que luego de participar generalmente las personas manifiestan cansancio, ya que se movilizan muchas cuestiones.

"Las constelaciones no postulan ninguna verdad, es un fenómeno que es muy interesante, al que yo puedo decidir abrirme a ese fenómeno o no, creer o no. Si yo me abro y pruebo, veo que funciona. Hacemos un espacio para que los duelos que no se vivieron, que no se sintieron, se descarguen. Es como nuestro maestro Stephan House nos dice: las constelaciones lo único que hacen es dar tiempo y espacio a lo que no tuvo tiempo y espacio para ser vivido y dolido", concluyó Riccio.