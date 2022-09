Solo buscan el placer, estos son los signos más hedonistas

El horóscopo nos permite conocer las características de las personas y desde ya que no hay dos iguales. Los nacidos bajo estos signos buscan siempre el placer en las cosas, aman disfrutar cada minuto del día y le huyen al dolor.

La sensualidad es parte del ser humano. Todos buscamos en mayor o menor medida el placer en cualquiera de sus representaciones. Sin embargo, los nacidos bajo signos tienen una afinidad especial con la sensualidad, y ya sea en el sexo como con las comidas o en su vida cotidiana no pueden dejar de buscar pasarla bien. Estos son los signos más hedonistas del zodíaco.

Escorpio: los escorpio son popularmente conocidos por su capacidad para causar daño, aunque también son capaces de generar mucho placer, especialmente a quienes se animan a tener un amante que no le diga no a nada. Lo que tienen de maldad lo tienen también de liberales, y casi no hay nada que espante a un escorpio.

Piscis: si bien los nacidos bajo este signo tienen una marcada tranquilidad, la pierden muy fácilmente cuando llega el momento de sacar a flote su lado más fogoso o fiestero. El pescado es sabio y -por lo general- piensa mucho antes de tomar cualquier acción, por lo que es de esperar que una vez que encuentra a su pareja ideal se entregue completamente.

Aries: estas personas se caracterizan por su intelectualidad, pero lo que tienen de inteligentes lo tienen también de apasionados. Son uno de los signos que más se entregan cuando encuentran el compañero ideal, pero también tienen un punto flojo: pueden ser muy dominantes, lo que a veces le quita el placer y la diversión para los demás.