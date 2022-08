Furor en Mendoza: se descubrió el domicilio del Ratón Pérez

El Ratón Pérez ya tiene su hogar en Mendoza. El lugar es pequeño, pero posee todas las comodidades para que el célebre personaje pueda descansar luego de recoger los dientes de leche de todos los niños y niñas.

El hogar del Ratón Pérez fue creado en plena pandemia y una de sus creadoras, la reconocida titiritera mendocina Gabi Carli, explicó cómo surgió la idea: "Fue una inspiración de mi psicóloga Ana González, ella me contó que en San Juan había visto una casita del Ratón Pérez que inclusive era una referente turístico. Me mostró una foto y me pareció una hermosa idea. Gracias a ella empezó todo".

La casita del Ratón Pérez se encuentra en Godoy Cruz, en la calle Anatole France, y a simple vista se puede ver que posee un pequeño árbol, unas escaleras que llevan a la entrada del hogar, un diminuto mosaico donde se puede ver un retrato del personaje y obviamente un correo donde el roedor recibe miles de cartas de niños de todo el mundo.

La titiritera contó que la construcción del hogar fue un trabajo grupal entre varias personas. "Primero hicimos el hueco, un chico que trabaja acá lo hizo, llamado Daniel Bolanes, la puerta la hizo el carpintero, Tony Maslud, mientras que la iluminación fue obra de Sebastián Flores", explicó, y agregó que "una amiga, Adela Fernández, se copó con la idea y colocó el cerámico. El diseño lo hizo mi yerno Sebastián Pidal, futuro arquitecto. Todos se fueron entusiasmando y así nació la casita del Ratón Pérez. Cada uno fue aportando lo suyo, un proyecto de mucha gente".

La vivienda está amoblada para que el Ratón Pérez tenga total comodidad. Además, posee un cómodo sofá, una mesa de luz donde reposa una tetera y una biblioteca para que el roedor pueda leer varios libros.

El hogar del Ratón Pérez está equipado

Si bien la casita se encuentra a simple vista y se puede visitar a cualquier hora del día, ver al Ratón Pérez es algo sumamente difícil ya que, por su trabajo, siempre debe estar afuera. Aunque eso no detiene a los más pequeños que se acercan al lugar para intentar verlo e incluso llevarle regalitos.

"Los niños le traen muchas cosas y yo las guardo. Se ha transformado en una especie de Difunta Correa. Le dejan flores chupetes, muchas cosas. También le han dejado cartas, pero nunca dientes. Viene mucha gente y eso que no lo hemos hecho público", comentó la titiritera que también informó que "muchos niños vienen juegan, a veces vienen con sus muñequitos y los ponen en la casita o los sientan en el sillón".

Algunos de los objetos que recibe el reconocido personaje

La casita del Ratón Pérez se encuentra en una vereda a vista de todos, por lo que es posible que algún ratero intente robar algo, sin embargo, esto no ha ocurrido. "Nunca se han llevado nada, al contrario, abrimos la puerta y siempre aparece algo nuevo. Uno cree que los niños o las personas van a llevarse algo, pero nunca paso nada, jamás han vandalizado la casita del Ratón Pérez", comentó.

Gabi Carli comentó que la casita del Ratón Pérez nació como simple atracción de Giraluna Títeres-un centro cultural donde confluye el arte, la creatividad y la naturaleza- pero esta tomó "vida propia y jamás pensé en que se haría tan famosa".