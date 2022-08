Segmentación: confirman el anuncio del nuevo cuadro tarifario para los próximos días

Este lunes, la secretaria de Energía, Flavia Royón, manifestó que tiene previsto anunciar "en los primeros días de la semana" junto al ministro de Economía, Sergio Massa, la segmentación y el nuevo cuadro tarifario para los servicios de gas natural y energía eléctrica



"Necesitamos que los subsidios lleguen a quienes lo necesitan y que el sistema sea más justo", remarcó Royón, quien consideró que las medidas "son necesarias" y "construyen una política energética a mediano y largo plazo".



En ese sentido, advirtió que "en un contexto mundial donde en Europa y China hay restricciones energéticas, tenemos que aprovechar nuestros recursos y consolidarnos como grandes productores de energía".

Por su parte, la funcionaria destacó el "potencial energético" de la Argentina, con un sector "muy competitivo", y sostuvo que esto podría permitirle a al país "autoabastecerse" y además "exportar".



"La Argentina es de los países en el mundo que tiene más potencial energético en su conjunto y con esto podría autoabastecerse, exportar y tener un sector energético muy competitivo", afirmó Royón en declaraciones a Télam Radio.



La funcionaria también se refirió a "la posibilidad de tener una amplia matriz energética" con la que cuenta el país, con una variedad de recursos tanto en hidrocarburos convencionales y no convencionales como también en energías renovables, nuclear y el desarrollo de biocombustibles.



Al respecto, indicó que "el sector energético en la Argentina tiene posibilidades de desarrollo en hidrocarburos", y subrayó que posee "la segunda reserva de shale gas del mundo, que es Vaca Muerta, pero también cuenta con sus recursos no convencionales en el resto del país".



"También tiene posibilidades en energías renovables como puede ser la solar en el norte del país o la eólica en el sur", resaltó la secretaria. Royón puso de relieve "la trayectoria en 'know how' desarrollada en otros tipos de energías como puede ser la nuclear", así como "la hidráulica".



"Por otro lado, tiene las posibilidades de desarrollar el sector de biocombustibles, por lo tanto, Argentina es de los países en el mundo que tiene más potencial energético en su conjunto y con esto podría autoabastecerse, exportar y tener un sector energético muy competitivo", subrayó.